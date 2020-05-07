Лаконичность форм и эко-направленность: какие кухни будут самыми стильными в 2020 году

Минимализм, светлые тона и природные мотивы – основные тренды интерьера кухонь в 2020 году. Поговорим о самых стильных кухнях этого года, по мнению дизайнеров.

Кухни в стиле минимализма

Минимализм остается одним из самых основных, востребованных стилей интерьера в 2020 году и прочно вошел в жизнь и обиход современного жителя города. Именно в городской суете, постоянной спешке он приобрел наибольшую актуальность. Минимализм смело называют «городским стилем». А поскольку урбанизация современного общества только расширяется с каждым годом, минимализм достигает расцвета: лаконичность, доступность, простота, изысканная строгость, геометризм – вот основные тенденции современной стильной кухни в стиле минимализма.

Дизайн кухни

Дизайн без лишней пышности, ненужного декора и громоздких форм, которые лишь отвлекают внимание. Акцент смещается на плавность лаконичную изящность линий. К примеру, дизайнеры советуют отказаться от дверных ручек в шкафах, от яркой расцветки, выбирая мягкие, пастельные, матовые не агрессивные тона, приятные глазу, которые настраивают хозяина такой кухни на отдых, расслабленность после рабочего дня. Мягко-желтая, черная, белая, серебристая расцветки идеально подходят для этой концепции. Одна из важных деталей – отсутствие узоров и декора. Интересного эффекта можно добиться, разместив на кухне комнатные цветы. Зеленые детали оживят довольно прохладное и строгое пространство. Также, можете сделать акцент в своей кухне с помощью кухонного фартука. Его можно выделить более яркой цветовой гаммой. Также в организации кухни стоит отказаться от громоздких штор и вместо них повесить легкие, облачные занавески или тканевые ролеты, жалюзи. Особо стоит обратить внимание на освещенность: кухня должна быть светлой. А люстру или светильники лучше сделать малозаметными.

Интерьер кухни

Кухня обставлена она таким образом, чтобы освободить пространство, которое и лежит в основе минимализма: свобода действий и легкость должны ощущаться в каждом квадратном метре. Таким образом, кухонный стол и табуреты, холодильник, мойка, посудомоечная машина должны дополнять друг друга, никаким образом не являясь доминантами в интерьере. Особое внимание обратите на соразмерность мебели во всех частях кухни, чтобы стены не выглядели нависающими – самое идеальное решение организовать их геометрично и гармонично. Прямые углы, полукруглые формы, линии – вот основные методы организации кухни в стиле минимализма. Потолок лучше сделать однотонным, чаще всего белым, лишенным декора, багетов и прочих «утяжеляющих» элементов. Пол чаще всего устилают ламинатом или однотонной керамической плиткой. Стены закрывают чаще всего деревянными панелями или из матового стекла, однотонной керамической плиткой. Как вариант - стены можно просто покрасить.

Кухонная мебель

Кухонная мебель должна быть закрытого типа: встроенная, выдвижная. Очень важна ее мобильность. С помощью отдельных элементов можно разбить кухню на функциональные зоны. Отлично с этим заданием справляется, к примеру, барная стойка. Табурет или стулья выбирайте из дерева или металла, стол кухонный имеющий правильную геометрию и соразмерность. Словом, какой материал будет преобладать, не имеет определяющего фактора, все зависит от субъективного вкуса: металл, дерево или стекло – все характерно для кухонного минимализма. Сейчас все чаще отдают предпочтение экологическим материалам. Это становится самым популярным трендом. Идеальный материал – дерево. Идеальное сочетание - теплое, уютное дерево и прохладный, однотонный металла.

Стол кухонный

В первую очередь кухонный стол должен быть удобным. Выбирать его нужно по тому же принципу минимализма - больше свободного пространства. Круглым, прямоугольным или квадратным стол выбирайте в зависимости от формата вашей кухни. Но он не должен быть масштабным. Дизайнеры рекомендуют выбирать стол и стулья из эко-материалов – они наиболее прочны и долговечны.

Вот и все основные моменты создания интерьера кухни в стиле минимализма. Такое пространство должно передавать свободу, независимость и исключительное ощущение стиля.

Главное, помните, что все модные тенденции, либо находят отклик в вашем сердце, либо не тратьте на них свое время. Но, если ваша душа лежит к минимализму, лофту, скандинавскому стилю - то надеемся данная статья вам пригодится!