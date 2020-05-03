Электронные сигареты: сколько это стоит?

О том, что электронные сигареты несут в себе в десятки и сотни раз меньше вреда, чем сигареты, известно и сказано уже много. Отсутствие как такового процесса горения и, как следствие, необходимости фактически вдыхать дым, низкие температуры парообразования, что также благоприятно сказывается на выделении вредных веществ из используемых компонентов – это и многое другое обсуждалось уже много раз. Но что, если мы скажем, что электронные сигареты – это еще и своего рода спасение для бюджета. Можно ли сэкономить, заменив пагубную привычку курения вейпингом?

Сразу нужно сделать оговорку и отметить, что эталонных значений в таких расчетах нет. Ведь и сигареты бывают разные, да и электронные сигареты, равно как и жидкости к ним, в отдельных случаях могут стоить довольно дорого. Благо есть средние значения. К примеру, среднестатистический курильщик со стажем выкуривает в среднем одну пачку в день. А средняя стоимость электронных сигарет и жидкостей для них, пусть и варьируется в заметно большем диапазоне, но все-таки остается в разумных пределах, особенно если речь идет о наиболее популярных и массовых электронных сигаретах - https://cloudfall.com.ua.

Итак, в среднем пачка сигарет в Украине стоит 35-50 гривен. Возьмем за основу максимально приближенный к бюджетному вариант стоимостью в 40 гривен за пачку. Выходит, что курильщику в месяц на удовлетворение потребности организма в никотине необходимо потратить на сигареты 1200 гривен или 14,4 тысячи в год. Это, разумеется, не считая проблем с зубами, здоровьем в целом, или неосторожно прожженными вещами. Можно лишь вписаться в эту сумму и даже уменьшить ее, перейдя на менее вредную альтернативу? Попробуем подсчитать, взяв за основу популярные массовые модели устройств, которые пользуются спросом, прежде всего, за счет своей простоты в обслуживании и эксплуатации.

Так сколько же стоит вейпинг в самых популярных его вариантах?

Итак, самые популярные на сегодняшний день варианты в вейпинге – это pod-системы и классические стартовые наборы. Оба варианта преследуют одну и ту же цель – заменить сигареты, - однако принцип их действия немного отличается. Рассмотрим именно вариант со стартовым набором. Во-первых, он пока еще остается более распространенным, во-вторых, из-за принципа действия предлагает более экономное расходование средств. Все-таки, в расчетах не использовались дорогие сигареты с ценником от 50-60 гривен за пачку, которые выбирают курильщики, не ограниченные в бюджете.

Итак, базовый набор для входа в мир вейпинга в этом случае будет выглядеть довольно просто: стартовый набор, который включает в себя батарейный блок, атомайзер и кабель USB для подключения к зарядке, сменные испарители, жидкость для электронных сигарет.

Что почем

Само устройство, вернее набор, может иметь самый разный ценник. К примеру, популярный компактный Kangertech EGO AIO в разных его версиях стоит 400-600 гривен. А вот чуть более производительный Eleaf iJust обойдется в 500-1000 гривен, цена здесь также зависит от версии, модификации и прочего. А за 1200-1600 гривен можно стать владельцем продвинутого стартового набора с многофункциональным модом, множеством режимов работы, высокой производительностью и прочими преимуществами. Для расчетов возьмем средний вариант стоимостью в 1000 гривен с неплохой производительностью, но без порой сложных для начинающих функций, вроде термоконтроля или прочего. Прослужат такие устройства в среднем 2-4 года, однако мы возьмем за эталон самый ультимативный вариант в 1 год и будем считать, что каждый год пользователю придется покупать новое устройство.

Вторая статья расходов для вейпера с таким устройством – сменные испарители. Стоимость одного испарителя, к примеру, для того же Eleaf iJust колеблется в пределах 50 гривен. При этом, важно отметить, что его замена требуется каждые 5-15 дней, в зависимости от интенсивности использования. Впрочем, если рассматривать человека, привыкшего выкуривать в день целую пачку сигарет, ему одного испарителя хватит примерно на неделю эксплуатации. А значит, 4 испарителя в месяц по 50 гривен – итого 200 гривен, или 2400 гривен в год.

Наибольших расходов может потребовать покупка жидкостей, хотя бы потому, что сегодня на рынке представлены образцы стоимостью едва ли не по 500-600 гривен за небольшой флакон. Впрочем, есть здесь и средневзвешенная цена – большинство качественных жидкостей с приятным насыщенным вкусом, сбалансированным рецептом и компонентами высокой степени очистки обходятся примерно в 200 гривен за флакон емкостью 120 миллилитров. В случае с уже взятым в качестве примера стартовым набором, в день вейперу потребуется примерно 6 миллилитров жидкости, а значит, одного флакона хватит примерно на 20 дней. То есть жидкость, в структуре ежемесячных расходов займет наибольшую долю и потребует примерно 300 гривен, или 3600 гривен в год.

Итого выходит, что, предлагая значительно меньший урон для здоровья, отсутствие одышки, неприятного запаха изо рта, желтого налета на зубах, какого-либо эффекта пассивного курения, электронные сигареты предлагают не только приятный вкус и возможность использования даже дома, но еще и расходы на уровне 7000 гривен в год. И эта 50-процентная экономия далеко не предел. Ведь и устройство может служить значительно дольше года, и испарители в будущем можно заменить обслуживаемой базой, создавая намотки своими руками за копейки, и даже жидкость можно замешать самостоятельно, сократив расходы на нее с 3-4 тысяч в год до суммы, едва дотягивающей до 1 тысячи гривен.