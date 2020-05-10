Какие функциональные возможности может иметь батарейный мод? Подсказывает DartVaper

Ассортимент для парения удивит даже самого прихотливого пользователя. Вы без проблем найдете продукцию как для новичков, так и для опытных вейперов. Естественно она между собой отличается функциональными возможностями, внешним видом и ценовой политикой.

Одним из таких элементов считается батарейный мод, который имеет двойное значение. Это готовые девайсы для парения с электронным управлением (так называют боксмоды). А еще это блок питания – часть механического мода только в упрощенном варианте. Без этой детали сложно представить современный девайс и поэтому ее нужно выбирать крайне внимательно, воспользовавшись советами DartVaper.

На что нужно обращать внимание?

Батарейный мод от всех остальных девайсов отличается коробочной формой. Некоторым он кажется слишком громоздким, но несмотря на такую форму у него много поклонников.

Но при выборе всего необходимого для парения важно учитывать не только внешний вид, но и функциональные возможности.

За счет возможности термоконтроля и вариватта вы можете выставить индивидуальные настройки и наслаждаться парением без «гариков» или сухой затяжки.

Благодаря постоянному обновлению программного обеспечения вы можете прокачать девайс и не нужно приобретать новый.

Вы можете регулировать скорость нагрева, вкусовые ощущения и образование пара.

За счет защиты от перегрева, короткого замыкания, перезарядки вы можете безопасно и длительно пользоваться девайсом.

Есть еще встроенный стабилизатор, который следит за равномерным образованием пара. При этом уровень заряда не скажется на этом процессе. Даже если он будет низким, вы все равно получите желаемое количество пара.

Встроенный таймер позволяет контролировать время и количество затяжек. Такая функция особенно пригодится тем, кто следит за количеством употребляемого никотина. Внимание: такая возможность есть не во всех девайсах. Поэтому их стоимость довольно приличная.

Так что вам нужно хорошо подумать о функциональных возможностях и только потом принимать решение. Выберите тот девайс, который сможет обеспечить приятное и длительное парение. А еще помните о его качестве. Старайтесь отдавать предпочтение оригинальным и сертифицированным деталям, чтобы быть уверенными в безопасности. Вместе с DartVaper вы подберете подходящие модели для приятного парения.