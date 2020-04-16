Установка межкомнатных дверей: на что обратить внимание?

При выборе межкомнатных дверей стоит учитывать три основных фактора, а именно внешний вид, для того чтобы они гармонично вписывались в ваш интерьер, качество изделия и, конечно же, их стоимость.

Никаких сомнений нет в том, что самым главным вопросом при выборе дверей остается их внешний вид. А все потому, что многие подбирают двери под интерьер помещения или определенные предметы мебели. Выбирать качетвенные и красивые межкомнатные двери рекомендуем на сайте компании https://superdveri.ua/magazin/mezhkomnatnye-dveri/papa-karlo. При этом стоит обратить пристальное внимание на материалы, из которых они сделаны, потому что это напрямую связано с их дальнейшим сроком службы.

Функция межкомнатных дверей состоит в том, чтобы одну комнату разделить на две зоны, которые подходят для каждого. Они являются частью интерьера. Потребитель выбирает дверь так, чтобы сочетать качество и красоту, независимо от стоимости. Многие люди думают, как бы сэкономить на установке, не вызывая мастера и произведя все монтажные работы своими силами.

Возможна ли установка межкомнатных дверей самостоятельно?

Если двери устанавливать самостоятельно, то будет гораздо дешевле, чем вызов специалистов на дом. Но этот подход, безусловно, будет ошибочный. Только дилетантам кажется на первый взгляд просто и легко установить дверь. Установка ручек, петель и врезка замков в дверь – все это требует специальных знаний и навыков.

Каждый человек сам может заниматься установкой дверей самостоятельно. Риск состоит в том, что даже если двери дорогие и качественные, при неправильной установке могут выйти из строя. Качественная конструкция должна работать без отказа, а при установке потребителем может прослужить несколько недель и даже дней. Но, как же сэкономить? Обращаться к мастеру придется по поводу испорченной двери, и обойдется дороже, чем отдать за установку. Ремонт дверей сложнее и дольше, чем установка, поэтому производители настаивают на том, чтобы установку производили профессионалы.

После того, как представители фирмы-исполнителя получают заказ, они:

оценивают объем предстоящей работы;

подготавливают все необходимые инструменты;

производят замеры проема.

Бывают ситуации, что необходима установка доборов или же, наоборот, нужно подрезать дверь по высоте так, чтобы она свободно закрывалась и открывалась. Сделать без специального инструмента это невозможно.

Ремонт межкомнатных дверей

На рынке много фирм, предлагающих ремонт в квартире и разные услуги по обслуживанию различных межкомнатных дверных конструкций. Этот ремонт может заключатся:

в замене замков в дверях;

замене стекол;

монтаже и ремонте деревянных дверей.

Специалисты в короткий срок осуществляют замену разбитого стекла, устранение дефектов установки дверных коробов или установку межкомнатных замков. Если это солидная компания, то все будет выполнено в срок и на высоком уровне. Если же необходимо произвести ремонт межкомнатных дверей по какой-либо причине, то в данном случае нужно найти хороших специалистов. Если компания имеет хорошие отзывы клиентов и внушительный опыт работы, то можно сделать правильный выбор. Если за услуги берут маленькую стоимость, то это существенный повод насторожиться.

Если ремонт межкомнатных дверей будет безграмотным и некачественным, то последствия таких услуг обойдутся намного дороже. Именно поэтому не рекомендуется экономить на подобных услугах, а обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. Если ремонт прошел успешно, то проблема вас не будет беспокоить долгие годы. Только при таком раскладе вы можете себя обезопасить от непредвиденных расходов.