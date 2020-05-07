I-Mebli - лидер среди производителей кроватей-чердаков

Современные тенденции спальной мебели
Элитный производитель мебельной индустрии “I-Mebli” вносит свой вклад в развитие мебельной промышленности с 2001 года. Ввиду большого опыта, интернет-магазин от производителя “I-Mebli” предоставляет годовую гарантию на свои изделия, однако не стоит сомневаться, что выбранная мебель прослужит менее 10 лет. Предоставляется возможность создания мебели на заказ, изготовление займет от 72-х часов.
Совершенствование спальной мебели не стоит на месте, на рынке стало появляться масса удобных вариантов, один из них - кровать чердак. У данной категории спальных мест есть достойные преимущества, а именно:
- Возможность монтирования шкафчиков, ящиков, тумбочек. Это экономит пространство комнаты, так как все располагается под одной стеной.
- Детские модели можно оснастить игровой зоной или рабочим столом для учебы.
- Подчеркивает оригинальный стиль интерьера.
Безопасность кровати-чердак
Покупая кровать-чердак у производителя “I-Mebli”, конечный пользователь может быть уверен в том, что его выбор будет соответствовать основным требованиям безопасности:
- Устойчивость конструкции.
- Прочность и выносливость структуры.
- Надежная, с широкими ступеньками лестница.
- Отсутствие острых углов, выпирающих крепежных элементов.
- Защита от падения обеспечивается возвышенными бортами по периметру спального места.
Как выбрать кровать-чердак?
Самый важный критерий при выборе кровати-чердака - высота потолков. Минимальная высота должна быть не менее 240 см. Ассортимент интернет-магазина “I-Mebli” достаточно внушителен, впоследствии выбор кровати не займет много времени. Если не удалось найти подходящую кровать-чердак по параметрам высоты, можно оформить изготовление на заказ, допускается производство по индивидуальным эскизам.
О компании
Предприятие “I-Mebli” является лидером среди производителей кроватей-чердаков, все древесные материалы проходят экологическую и радиационную проверку. На производстве соблюдается контроль качества по сертификату ISO 9001, что дает гарантию использования лакокрасочных покрытий, которые не наносят ущерб здоровью и окружающей среде. Доставкой заказов по Киеву занимаются сотрудники фирмы в любое удобное время для клиента, по Украине транспортировка производится курьерскими службами.
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