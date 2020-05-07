 

I-Mebli - лидер среди производителей кроватей-чердаков

Досуг Сегодня, 10:4840
I-Mebli - лидер среди производителей кроватей-чердаков

Современные тенденции спальной мебели

Элитный производитель мебельной индустрии “I-Mebli” вносит свой вклад в развитие мебельной промышленности с 2001 года. Ввиду большого опыта, интернет-магазин от производителя “I-Mebli” предоставляет годовую гарантию на свои изделия, однако не стоит сомневаться, что выбранная мебель прослужит менее 10 лет. Предоставляется возможность создания мебели на заказ, изготовление займет от 72-х часов.

Совершенствование спальной мебели не стоит на месте, на рынке стало появляться масса удобных вариантов, один из них - кровать чердак. У данной категории спальных мест есть достойные преимущества, а именно:

  • Возможность монтирования шкафчиков, ящиков, тумбочек. Это экономит пространство комнаты, так как все располагается под одной стеной.
  • Детские модели можно оснастить игровой зоной или рабочим столом для учебы.
  • Подчеркивает оригинальный стиль интерьера.

Безопасность кровати-чердак

Покупая кровать-чердак у производителя “I-Mebli”, конечный пользователь может быть уверен в том, что его выбор будет соответствовать основным требованиям безопасности:

  • Устойчивость конструкции.
  • Прочность и выносливость структуры.
  • Надежная, с широкими ступеньками лестница.
  • Отсутствие острых углов, выпирающих крепежных элементов.
  • Защита от падения обеспечивается возвышенными бортами по периметру спального места.

Как выбрать кровать-чердак?

Самый важный критерий при выборе кровати-чердака - высота потолков. Минимальная высота должна быть не менее 240 см. Ассортимент интернет-магазина “I-Mebli” достаточно внушителен, впоследствии выбор кровати не займет много времени. Если не удалось найти подходящую кровать-чердак по параметрам высоты, можно оформить изготовление на заказ, допускается производство по индивидуальным эскизам.

О компании

Предприятие “I-Mebli” является лидером среди производителей кроватей-чердаков, все древесные материалы проходят экологическую и радиационную проверку. На производстве соблюдается контроль качества по сертификату ISO 9001, что дает гарантию использования лакокрасочных покрытий, которые не наносят ущерб здоровью и окружающей среде. Доставкой заказов по Киеву занимаются сотрудники фирмы в любое удобное время для клиента, по Украине транспортировка производится курьерскими службами.

Контактные данные

г. Киев ул. Российская 74, офис 11.

+38(098) 271-28-62

+38(044) 332-96-25

Почта: [email protected]

Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 23:00

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Теги: news, новости, Украина, Досуг, Кровать_чердак, 7dniv, 7dnivinfo  
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