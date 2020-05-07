I-Mebli - лидер среди производителей кроватей-чердаков

Современные тенденции спальной мебели

Элитный производитель мебельной индустрии “I-Mebli” вносит свой вклад в развитие мебельной промышленности с 2001 года. Ввиду большого опыта, интернет-магазин от производителя “I-Mebli” предоставляет годовую гарантию на свои изделия, однако не стоит сомневаться, что выбранная мебель прослужит менее 10 лет. Предоставляется возможность создания мебели на заказ, изготовление займет от 72-х часов.

Совершенствование спальной мебели не стоит на месте, на рынке стало появляться масса удобных вариантов, один из них - кровать чердак. У данной категории спальных мест есть достойные преимущества, а именно:

Возможность монтирования шкафчиков, ящиков, тумбочек. Это экономит пространство комнаты, так как все располагается под одной стеной.

Детские модели можно оснастить игровой зоной или рабочим столом для учебы.

Подчеркивает оригинальный стиль интерьера.

Безопасность кровати-чердак

Покупая кровать-чердак у производителя “I-Mebli”, конечный пользователь может быть уверен в том, что его выбор будет соответствовать основным требованиям безопасности:

Устойчивость конструкции.

Прочность и выносливость структуры.

Надежная, с широкими ступеньками лестница.

Отсутствие острых углов, выпирающих крепежных элементов.

Защита от падения обеспечивается возвышенными бортами по периметру спального места.

Как выбрать кровать-чердак?

Самый важный критерий при выборе кровати-чердака - высота потолков. Минимальная высота должна быть не менее 240 см. Ассортимент интернет-магазина “I-Mebli” достаточно внушителен, впоследствии выбор кровати не займет много времени. Если не удалось найти подходящую кровать-чердак по параметрам высоты, можно оформить изготовление на заказ, допускается производство по индивидуальным эскизам.

О компании

Предприятие “I-Mebli” является лидером среди производителей кроватей-чердаков, все древесные материалы проходят экологическую и радиационную проверку. На производстве соблюдается контроль качества по сертификату ISO 9001, что дает гарантию использования лакокрасочных покрытий, которые не наносят ущерб здоровью и окружающей среде. Доставкой заказов по Киеву занимаются сотрудники фирмы в любое удобное время для клиента, по Украине транспортировка производится курьерскими службами.

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г. Киев ул. Российская 74, офис 11.

+38(098) 271-28-62

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