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Как часто нужно чистить кондиционер

Кондиционеры и сплит-системы, это бытовые приборы, предназначенные для контроля микроклимата в помещении. Основное назначение кондиционера – это стабилизация температурного режима. Как и любой другой бытовой прибор, система кондиционирования воздуха нуждается в своевременном обслуживании, например, в чистке.

Для чего нужна чистка кондиционера

Своевременное обслуживание системы кондиционирования воздуха – это, прежде всего, правило безопасности. Такая операция, как чистка, является залогом чистого воздуха в доме, как следствие, снижение вероятности появления аллергических реакций и респираторных заболеваний. Что бы понять, как связаны эти процессы между собой, нужно разобраться в механизме работы такого прибора.

Кондиционер не обеспечивает приток воздуха с улицы, а только охлаждает имеющийся воздух в помещении. Нагревшийся воздух всасывается системой, проходит через систему охлаждения и фильтры, после чего поставляется обратно в помещение. То есть, процесс представляется обычным круговоротом воздушных масс на постоянной основе.

В процессе кондиционирования осуществляется и некоторая очистка воздуха, так как частицы пыли задерживаются фильтрами. Находящиеся в помещении дышат всё тем же воздухом, но немного очищенным. Однако, в свою очередь это несёт в себе некоторую опасность.

Скопившаяся в фильтрах пыль может увлажняться и в процессе стать отличной питательной средой для развития опасных микроорганизмов, которые под действием воздушных потоков распространяются по всему помещению.

В техническом плане, загрязнение фильтров и скопление пыли на системе охлаждения, приводит к следующим эффектам:

  • Снижение мощности потока воздуха;
  • Повышение нагрузки на систему;
  • Выход оборудования из строя.

 

С какой периодичностью нужно чистить кондиционер

Прежде всего, хочется уточнить, что обслуживание должны проводить специалисты. Так можно быть уверенным в том, что все процессы проведены правильно, сборка разобранного для чистки агрегата произведена верно, а значит незапланированных поломок по вине неграмотного вмешательство возникнуть не должно. Кроме этого, самостоятельное вмешательство в работу прибора аннулирует гарантийные обязательства производителя. Обращаться следует только к проверенным компаниям, которые стоят на хорошем счету у клиентов. Например, в Киеве и Киевской области себя зарекомендовала компания ТОВ Клімат Буд. Мастера приезжают быстро и выполняют свою работу качественно.

Чистить кондиционер рекомендуется не реже одного раза в сезон. Однако, многие с этим не согласны и всё чаще специалисты рекомендуют проводить обслуживание незадолго до теплого времени года, когда прибор будет использоваться на полную мощность. То есть, использоваться он должен чистым. Второй раз провести чистку рекомендуется осенью, что бы скопившаяся за лето пыль и грязь не коксовалась внутри и не становилась основой для развития микроорганизмов.

Рекомендации производить обслуживание каждые два-три месяца не являются рациональными, так как в холодное время года прибор используется не часто. Восновном, кондиционер зимой просто простаивает.

Подведём итоги

Чистка кондиционеров является важным процессом обслуживания, который гарантирует бесперебойную эксплуатацию. Кроме того, скопившаяся грязь внутри системы может стать причиной ухудшения самочувствия и здоровья, так как возникает питательная среда для развития опасных микроорганизмов.

Самостоятельное проводить процесс обслуживания не рекомендуется, по причине того, что это чревато возникновением поломок и попутно аннулирует гарантийные обязательства. Обслуживание должно проводиться специалистом профильной службы.

 

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Как часто нужно чистить кондиционер
Как часто нужно чистить кондиционер
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Досуг

Как часто нужно чистить кондиционер
Как часто нужно чистить кондиционер
Кондиционеры и сплит-системы, это бытовые приборы, предназначенные для контроля микроклимата в помещении. Основное назначение кондиционера – это стабилизация температурного режима. Как и любой другой бытовой прибор, система кондиционирования воздуха нуждается в своевременном обслуживании,
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