 

Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы

Досуг Сегодня, 14:5868
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы

Все ближе лето – это ли не самое идеальное время для покупки велосипеда!? Данный вид транспорта очень и очень популярен, позволяющий не только добраться с точки «А» в точку «Б», но и является хорошим способом несколько развеяться после трудного рабочего дня, а также поддерживать свое тело в форме.

Выбор велосипеда – процесс несложный. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Но на самом деле данная задача требует взвешенного подхода, поскольку ассортимент велосипедов большой, поэтому существует риск выбрать неподходящий вариант.

Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы

Где купить велосипед?

На сегодняшний день существует множество магазинов с продажи велосипедов. Но в последнее время популярным способом обзавестись классным «великом» является его покупка непосредственно в Интернете, ведь это невероятно удобно, быстро и выгодно.

К примеру, довольно большой выбор представлен на сайте velosiped-24, где выбрать и заказать подходящий велосипед можно за считанные минуты, а главное, по выгодной цене и с удобной доставкой.

Какой велосипед выбрать?

В первую очередь нужно определиться с бюджетом покупки и тем, для чего именно он Вам нужен. Как правило, велосипед используют для загородного катания или же передвижения непосредственно по городу.

Например, во втором случае лучше всего купить так называемый городской велосипед, который «на отлично» будет справляться со своей работой, к тому же его можно запросто использовать даже в загородной местности (конечно, если вы не планируете заезжать в труднопроходимые места).

Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы

На что обратить внимание в первую очередь?

Выбирая ту или иную модель велосипеда, крайне желательно особое внимание обратить на:

  • Вес. Лучше всего отдать предпочтение легким вариантам, поскольку они более удобны в использовании;
  • Надежность и качество. Не стоит экономить на покупке велосипеда. Как правило, дешевые модели имеют плохие эксплуатационные качества и очень быстро выходят из строя.

Какие колеса лучше всего?

Оптимальным вариантом для городских велосипедов являются колеса с диаметром не менее 28 дюймов. Это значительно облегчает езду. Помимо этого, обратите внимание на протектор. Он должен иметь только слегка выраженный рисунок (но не «лысые») – такой вариант в городских условиях более чем достаточен.

Нужен ли амортизатор?

Велосипед с амортизаторов в городе – вещь лишняя. В первую очередь такие варианты предназначены для рельефной местности, а вот в городе наличие амортизатора будет негативно сказываться на скорости велосипеда.

Каким тормозам отдать предпочтение?

Для городского велосипеда достаточно обычных ободных или ножных тормозов. Главное, чтобы они были Вам удобны в использовании. Что же касается дисковых или гидравлических вариантов, конечно, они хороши и надежны, но в нашем случае – это лишняя трата денег.

Один важный момент

Еще качество дорог в Вашем городе крайне низкое, лучшие велосипеды в таком случае – гибридные модели. Они несколько отличаются от горных, в частности, имеют неширокие колеса больших размеров, удобную посадку, амортизаторы, передние и задние переключатели скоростей.

Помимо этого, важно, чтобы велосипед идеально подходил Вам по росту. Для этого можно воспользоваться специальной шкалой, найдя ее во Всемирной паутине.

Если Вы ищете действительно качественный и надежный велосипед, выберите свой идеальный вариант  на сайте velosiped-24.com.ua. Даже если у Вас возникнут некоторые трудности или вопросы, работники интернет-магазина, имеющие богатейший опыт в данной сфере, всегда помогут, подскажут и предоставят всю необходимую информацию.

 

Ранее 7dniv.info писало про то как часто нужно чистить кондиционер

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