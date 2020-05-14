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Онлайн-торговля: как сделать ее эффективной

Создание интернет-магазина ecommerce – отличное решение для бизнеса. Это эффективная площадка для онлайн-продаж, которую можно заточить под определенные товары или сделать универсальной, продавая разную продукцию. Современное программное обеспечение позволяет легко добавлять позиции, изменять цены, отмечать актуальные предложения. Это существенно облегчает ведение бизнеса. Но как запустить онлайн-торговлю? Помощь мастеров в этом деле полезна и начинающим, и опытным бизнесменам.

Создание интернет-магазина: почему это выгодно

Присутствие бизнеса в интернете позволяет владельцу получить такие преимущества:

  1. Повысить доход. Собственный интернет-магазин дает возможность предлагать большой ассортимент товара. Это привлечет потенциальных покупателей, повысит спрос. Потребители получают возможность купить все необходимое, не выходя из дома, благодаря чему они более расслаблены, выбирают больше товаров. Посетитель сайта может знакомиться с продукцией в любое время суток. Ему должно быть легко обратиться в службу поддержки интернет-магазина. Такие возможности положительно сказываются на уровне продаж.
  2. Сэкономить бюджет. Открыв интернет-магазин, можно получить много клиентов и повысить свой доход, минимизируя расходы. Не нужно каждый месяц платить за аренду помещения, выделять бюджет на заработную плату продавцам. Зачастую для интернет-магазина не требуется нанимать большой штат сотрудников.
  3. Завлечь клиентов посредством проведения диджитал-маркетинга. Продвижение магазина помогает расширить целевую аудиторию. Для этого используют разные диджитал-инструменты. Применение SMM и контекстной рекламы повышает заинтересованность сайтом.

Интернет-магазин наполняют контентом, в котором используются ключевые запросы. Это позволяет выйти на передовые позиции в наиболее часто используемых поисковиках, благодаря чему увеличивается узнаваемость ресурса, повышаются продажи.

Главные составляющие успешности онлайн-продаж

Для сайтов, занимающихся торговлей, предусмотрены инструменты ecommerce: сервисы оплаты и «Корзина», в которой складируются выбранные потребителем товары. Они там сохраняются и в том случае, когда посетитель покинул страницу магазина, поэтому будут видны, когда он возвратится. Это не позволит забыть о покупке. Для быстрой оплаты предлагают разные способы: банковская карта или перевод, электронный кошелек. Чтобы успешно вести торговлю в Сети, нужно также обеспечить:

  1. Качественное юзабилити. Это способствует повышению конверсии и увеличению продаж. Надо позаботиться об удобном использовании сайта, чтобы посетитель легко находил необходимую информацию и не терялся на многочисленных страницах. Выполнение этого условия повышает вероятность заказа товара или услуги.
  2. Автоматизацию. Для нее используются CRM-системы, чат-боты, разные мессенджеры. Эти инструменты помогают владельцу бизнеса снижать расходы и повышать доход.
  3. Синхронизацию базы товаров. Иногда ресурс работает одновременно с иными сервисами, например, CRM. Это позволяет обновлять данные на сайте и поддерживать информацию о наличии товаров, ценах и качествах. Владелец ресурса получает систематизированную базу клиентов с контактами. В CRM сохраняется вся история продаж. Она нужна для аналитики и отчетности.

Успешности бизнеса способствует внедрение программ лояльности. Они повышают продажи и лояльность к магазину, помогают собрать информацию о целевой аудитории.

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