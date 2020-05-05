 

Суррогатное материнство в условиях карантина

Досуг Вчера, 21:0857
Суррогатное материнство в условиях карантина

Карантин в Украине продлен, но это не является препятствием для нашего центра суррогатного материнства “Artemida”. И поэтому мы продолжаем работать строго соблюдая все санитарно-эпидемиологических норм.

Конечно, на данный момент новые процедуры экстракорпорального оплодотворения приостановлены, с целью обеспечить безопасность мам и детей. Но мы продолжаем набирать женщин на новые программы, которые стартуют сразу после окончания карантина. 

Ведь суррогатное материнство, это важное дело, которое помогает многим бесплодным парам получить собственного ребенка, будет генетически похожа на своих родителей.

Для женщин, которые только думают и хотят стать суррогатной матерью необходимо:

- Позвонить нам или просто оставить заявку на сайте и мы сами вам позвоним.

- Пройти быстрый опрос, чтобы узнать, подходите ли вы для программы суррогатного материнства.

В случае успешности, Вам отправят все детали программы и образцы документов, которые необходимо перечитать и после этого вы сможете получить:

- Полноценную консультацию онлайн или по телефону со всеми необходимыми специалистами, адвокатами и консультантами по программе.

- Также, в случае необходимости, Вы можете получить профессиональную консультацию психолога от нашего центра, который пообщается с Вам в онлайн-формате.

Далее вы оставляете свои контактные данные, которые занесут в базу-данных будущих суррогатных мам и как только эпидемиологическая ситуация позволит безопасно работать, мы сообщим Вам дату первой встречи и первичного осмотра в больнице.

Наш центр работает согласно Семейного кодекса Украины. Именно он с 01.04.2004 года легализовал и полностью регулирует программы суррогатного материнства, поэтому с Вами с самого начала будут работать адвокаты, которые проведут разъяснения всех пунктов договора и юридических деталей.

Стать суррогатной мамой может почти каждая женщина и условий не так много, но процедура требует строгое их соблюдение:

- Вам должно быть от 19 до 38 полных лет

- У вас должен быть полноценно здоровый ребенок, который был рожден естественным путем;

- Отсутствие любых психических отклонений;

- Отсутствие тяжелых хронических заболеваний и патологий;

- Отсутствие любых зависимостей или вредных привычек;

- Резус-Фактор должен быть только положительный;

- Отсутствие кесарева сечения при прошлых беременностях. 

В целом, весь процесс можно разделить на 8 этапов.

1. Первая консультация, общения с нашим менеджером программы и первая сдача анализов;

2. Общий врачебный осмотр;

3. Размещение вашей анкеты с вашими данными в базе для выбора семейной парой;

4. После знакомства с семейной парой и согласования деталей, вы подписываете договор;

5. Следующую встречу назначает медкоординатор, для получения медицинских препаратов, перед началом процедуры ЭКО;

6. Через 2 недели вы приезжаете для оплодотворения;

7. Беременность и регулярные плановые осмотры

8. Роды. На 36 или 34 неделю вы становитесь на учет в роддом, где будут проходить роды.

С момента подписания договора у Вас будет персональный медицинский координатор, который сопровождает в течение всего периода. Он будет помогать Вам и отвечать на все вопросы.

И конечно, суррогатная мама получает финансовое вознаграждение. Оно составляет в среднем около 25 тысяч евро. Эту сумму она получает за все время участие в программе. В нее входят: оплата за суррогатное материнство - 14 тысяч евро за многоплодную беременность, также возможна доплата в размере 3 тысяч евро если двойня. А если женщина становится суррогатной матерью второй или больше раз, она получает дополнительно от 1 до 2 тысячи евро. Все анализы, обследования, медикаменты и роды проходят полностью бесплатно. Все выплаты идут согласно графику:

  • 200 евро после переноса эмбриона;

  • 200 евро на УЗД подтвердят беременность;

  • 400 евро в месяц, на протяжении все беременности(9 месяцев);

  • 14 000 евро после успешных родов и передачи ребенка;

  • Дополнительно 1500 евро если проводится кесарево;

  • +1000 евро если женщина участвует в программе 2 раз;

  • +2000 евро если женщина участвует в программе от 3 раз и больше.

Все детали и точные суммы описываются в договоре и обсуждается индивидуально.

Если у Вас остались вопросы или вы хотите стать суррогатной матерью свяжитесь с нами:

+38 (098) 224 47 88

+38 (093) 036 73 16

+38 (050) 024 14 21

+38 (044) 274 55 80

e-mail: [email protected]

Наш консультационный центр суррогатного материнства «Артемида» находиться:
- Украина, г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 2/32

Мы работаем:
Понедельник-пятница: 9:00 — 18:00

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