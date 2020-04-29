Пятерка лучших чехлов для iPhone11

После покупки очередного флагмана от известного купертинского гиганта, сразу задумываешься над тем, как надежно защитить устройство от царапин, вмятин и прочих повреждений. Лучший способ решить данный вопрос – приобрести ту или иную модель чехла, который не только обеспечит защиту девайса, но и позволит внести некоторые, так сказать, правки в его эстетические характеристики.
Чехлы на iPhone 11 сейчас доступны в изобилии, и порой процесс выбора защитного аксессуара может просто-напросто поставить в тупик.
Учитывая это, мы подготовили для Вас ТОП-5 лучших чехлов для Айфон 11, представленных на сайте интернет-магазина «ВЧехле».
Чехол Defense Lux Series
Стильная и удобная в использовании модель чехла-накладки, выполненная с термополиуритана, металла и кожи. Отличается особой прочностью и надежностью, обеспечивает практически 100-процентную защиту устройства от повреждений. Аксессуар имеет все необходимые вырезы, а также дублирующие вставки для защиты кнопок.
Среди прочих особенностей Defense Lux Series можно отметить:
- Высокий уровень износостойкости;
- Можно использовать с беспроводной зарядкой;
- Устойчив к деформациям;
- Защищает дисплей и камеру от царапин – благодаря специальным выступам;
- Надежно фиксирует смартфон.
Чехол UAG Pathfinder
Данный аксессуар выпущен в форм-факторе накладка, изготовлен с термополиуритана / поликарбоната, имеет перфорированную поверхность, стилизированную под камуфляж. Ударопрочный чехол идеально «сидит» на устройстве, обеспечивая не только надежную защиту, но и придавая ему уникальности и изысканности.
Ключевые особенности аксессуара:
- Удобный в использовании, не скользит;
- Высокий уровень амортизации при падении;
- Соответствует военному стандарту защиты MІL SТD 810g6;
- Имеет высокие борты, защищающие камеру и тачскрин от повреждений.
Чехол Deen CrystalRing
Главным «плюсом» чехла является наличие кольца-держателя, обеспечивающего надежную фиксацию девайса в руке, а, следовательно, и дополнительную защиту от случайных падений. Аксессуар выполнен с высококачественных материалов – термополиуретана и поликарбоната.
Помимо этого, стоит выделить следующие преимущества:
- Наличие крепления для магнитного держателя;
- Устойчивость к деформациям и загрязнениям;
- При использовании не скользит;
- Идеально фиксируется на смартфоне.
Чехол Swarovski
Особенно понравиться обладательницам iPhone11, поскольку чехол, во-первых, имеет непревзойденный внешний вид, а во-вторых, при ярком солнце или штучном освещении игриво мерцает, благодаря присутствию блесков.
Другие особенности:
- Выполнен с термополиуретана и стекла высокой прочности;
- Обеспечивает высочайший уровень защиты девайса;
- Не «боится» деформаций, легко чистится от разных загрязнений;
- В наличии все необходимые вырезы;
- Благодаря присутствию специальных вкладок защищает кнопки от воды, пыли и прочих механических частиц.
Чехол Silicone Case Full Camera Protective
Силиконовый защитный чехол-накладка, имеющий внутреннюю отделку с микрофибры. Аксессуар надежно фиксируется, защищает смартфон от разных повреждений, не скользит в руке и не поддается деформациям.
Прочие особенности:
- Легко одевается на смартфон;
- Прост в уходе;
- Имеет все необходимые вырезы;
- Имеет вставки для защиты кнопок;
- Высокий уровень гибкости и эластичности.
При выборе чехла главное учитывать не только особенности той или иной модели, но также и собственные вкусы и предпочтения. Ведь, как уже упоминалось, чехол – это не только защита смартфона, но и возможность придать дизайну устройства особую «изюминку» и эксклюзивность.