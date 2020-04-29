Пятерка лучших чехлов для iPhone11

После покупки очередного флагмана от известного купертинского гиганта, сразу задумываешься над тем, как надежно защитить устройство от царапин, вмятин и прочих повреждений. Лучший способ решить данный вопрос – приобрести ту или иную модель чехла, который не только обеспечит защиту девайса, но и позволит внести некоторые, так сказать, правки в его эстетические характеристики.

Чехлы на iPhone 11 сейчас доступны в изобилии, и порой процесс выбора защитного аксессуара может просто-напросто поставить в тупик.

Учитывая это, мы подготовили для Вас ТОП-5 лучших чехлов для Айфон 11, представленных на сайте интернет-магазина «ВЧехле».

Чехол Defense Lux Series

Стильная и удобная в использовании модель чехла-накладки, выполненная с термополиуритана, металла и кожи. Отличается особой прочностью и надежностью, обеспечивает практически 100-процентную защиту устройства от повреждений. Аксессуар имеет все необходимые вырезы, а также дублирующие вставки для защиты кнопок.

Среди прочих особенностей Defense Lux Series можно отметить:

Высокий уровень износостойкости;

Можно использовать с беспроводной зарядкой;

Устойчив к деформациям;

Защищает дисплей и камеру от царапин – благодаря специальным выступам;

Надежно фиксирует смартфон.

Чехол UAG Pathfinder

Данный аксессуар выпущен в форм-факторе накладка, изготовлен с термополиуритана / поликарбоната, имеет перфорированную поверхность, стилизированную под камуфляж. Ударопрочный чехол идеально «сидит» на устройстве, обеспечивая не только надежную защиту, но и придавая ему уникальности и изысканности.

Ключевые особенности аксессуара:

Удобный в использовании, не скользит;

Высокий уровень амортизации при падении;

Соответствует военному стандарту защиты MІL SТD 810g6;

Имеет высокие борты, защищающие камеру и тачскрин от повреждений.

Чехол Deen CrystalRing

Главным «плюсом» чехла является наличие кольца-держателя, обеспечивающего надежную фиксацию девайса в руке, а, следовательно, и дополнительную защиту от случайных падений. Аксессуар выполнен с высококачественных материалов – термополиуретана и поликарбоната.

Помимо этого, стоит выделить следующие преимущества:

Наличие крепления для магнитного держателя;

Устойчивость к деформациям и загрязнениям;

При использовании не скользит;

Идеально фиксируется на смартфоне.

Чехол Swarovski

Особенно понравиться обладательницам iPhone11, поскольку чехол, во-первых, имеет непревзойденный внешний вид, а во-вторых, при ярком солнце или штучном освещении игриво мерцает, благодаря присутствию блесков.

Другие особенности:

Выполнен с термополиуретана и стекла высокой прочности;

Обеспечивает высочайший уровень защиты девайса;

Не «боится» деформаций, легко чистится от разных загрязнений;

В наличии все необходимые вырезы;

Благодаря присутствию специальных вкладок защищает кнопки от воды, пыли и прочих механических частиц.

Чехол Silicone Case Full Camera Protective

Силиконовый защитный чехол-накладка, имеющий внутреннюю отделку с микрофибры. Аксессуар надежно фиксируется, защищает смартфон от разных повреждений, не скользит в руке и не поддается деформациям.

Прочие особенности:

Легко одевается на смартфон;

Прост в уходе;

Имеет все необходимые вырезы;

Имеет вставки для защиты кнопок;

Высокий уровень гибкости и эластичности.

При выборе чехла главное учитывать не только особенности той или иной модели, но также и собственные вкусы и предпочтения. Ведь, как уже упоминалось, чехол – это не только защита смартфона, но и возможность придать дизайну устройства особую «изюминку» и эксклюзивность.