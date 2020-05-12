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Досуг Сегодня, 18:1739
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе

Вне зависимости от возраста стол – это важный предмет детской комнаты. Малыши могут за ним рисовать, лепить что-то из пластилина. Старшие ребята пользуются столом для занятий, выполнения домашних заданий.

компьютерный стол для двоих детей

В семьях может быть несколько детей. В таких ситуациях специалисты рекомендуют выбрать на торговой площадке производителя Flashnika качественные компьютерные столы для двоих детей.

Конфигурация детских компьютерных столов

На площадке представлено много моделей для детей. При выборе нужно учитывать предпочтения ребят, площадь комнаты, наличие свободного места.

По конфигурации различают:

  • двойные. Столы такого вида можно покупать для двойняшек либо детей, у которых небольшая разница в возрасте. Если говорить о классическом варианте, то обычно ставится стол, а по сторонам располагается несколько тумбочек;
  • тумбочка-стул-стул-тумбочка. Конструкция требует много места и устанавливается в более широких комнатах;
  • угловые. Это идеальные модели для маленьких детских;
  • трансформеры. Покупается ребенку на несколько лет. Поэтому родители часто приобретают мебель, которая может регулироваться с учетом роста детей. При этом не только стол меняется в высоте, но и стулья.

Варианты размещения стола

Выделяют несколько вариантов установки детских компьютерных столов, которые обеспечат комфорт во время обучения:

  • перед окном. Это классика, которая предполагает экономию пространства и наличие естественного света на протяжении дня. Подобный вариант идеально будет смотреться в комнатах, ширина которых от 2 м. По центру ставят стол, а уже с разных сторон размещают полки, шкафы, тумбочки;
  • на одной линии. Так рекомендуют размещать изделие в помещениях квадратной формы. Здесь есть основное преимущество – на стену потом можно вешать дополнительные полочки;
  • буквой Г. Этот вариант подойдет для больших детских комнат, ведь он требует достаточного свободного пространства. В конструкциях такого вида поместится вся необходимая техника, книги, тетрадки, канцелярские изделия;
  • напротив друг друга. Можно разместить столы вдоль противоположных стен. Дети не будут отвлекать друг друга. Таким вариантом можно воспользоваться в случае широких комнат.

На торговой площадке представлены компьютерные столы для детей напрямую от фабрики-производителя. Здесь клиентам предлагается доступная цена, поставки мебели в розницу и оптом, высококачественная продукция. Если вы закажите изделие сейчас (во время карантина), то вам доставят покупку в любой город Украины совершенно бесплатно. При необходимости можно изготовить детский стол на заказ с учетом всех пожеланий заказчика.

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