Твердопаливні котли з пелетною факельною горілкою

Економічне, зручне та екологічне рішення, яке представляє собою пелетний котел, ідеально підходить до будь-якого житлового, службового будинку, складу чи виробничого залу з центральним опаленням. Там, де є необхідність зменшити витрати на опалення при спрощенні експлуатації, пелетний котел, що не потребує обслуговування, забезпечить оптимальний комфорт експлуатації та відповідні параметри системи опалення.

Гранули — це паливо, яке, попри всі переваги, все ще не повністю оцінено. Сучасні пелетні котли гарантують екологічне опалення будинку, а саме паливо набагато зручніше у використанні, ніж вугілля. Більшість пелетних котлів є однофункціональними приладами — вони постачають тільки опалювання. Детальніше дізнатися про функції та переваги пелетних котлів з факельною горілкою можна, запитавши поради в консультанта. Щоб можна було нагріти воду для миття, потрібно придбати ємність з гарячою водою. Котли із вбудованим баком є рідкістю.

Хоча нагрівання пелетами коштує на 20% більше, ніж вугілля, але принаймні на 20% менше, ніж мазут чи пропан, і вдвічі менше, ніж електронагрівачі.

Для кого пелетний котел?

Установку пелетного котла слід враховувати людям, які не мають доступу до природного газу та хочуть опалювати будинок твердим паливом через витрати. Однак вони шукають іншого рішення, ніж вибір вугілля. Отримати низький рівень викидів забруднюючих речовин в атмосферу та високу енергоефективність трохи легше при спалюванні пелет, ніж вугілля. Багато пелетних котлів відповідають найвищим вимогам до енергії та викидів. Крім того, пелетний котел з факельною горілкою — це рішення для людей, які мають можливість облаштувати приміщення для котельні в будинку мінімум 2 х 3 м. Більшість пелетних котлів на заводі обладнані паливною ємністю, яка зберігає свій запас протягом 3-4 днів. Якщо для когось цього недостатньо, можна придбати більшу — деякі виробники дають можливість замовити котел, в інших випадках можливе використання додаткового контейнера.

Як вибрати потужність пелетного котла?

Не варто купувати котел з потужністю більшою, ніж розрахована в дизайні будинку, адже протягом більшої частини опалювального сезону він повинен працювати з номінальною потужністю (менше максимальної). Тоді він досягне найвищої ефективності, тобто з паливної частини він отримає найбільшу енергію.

Завдяки цьому споживання пелет буде меншим і менше забруднення, що утворюється в процесі горіння, піде в атмосферу. Виробники пропонують все більше і більше котлів малої потужності — навіть кілька кіловат. Такої потужності достатньо для обігріву добре утепленого будинку.Якщо котел також повинен нагрівати промивну воду, його потужність повинна бути більшою (залежно від потреби).

Експлуатація пелетного котла

Оскільки пелети дозуються до котла автоматично, користувач бере участь у його роботі лише епізодично — це, мабуть, найбільша перевага пелетних котлів порівняно з вугільними або звичайними дровами. Крім того, пелети випалюють нагрівачами, встановленими в конфорці, які автоматично включаються контролером. Котли також мають автоматичні системи пожежогасіння, встановлені для захисту від зворотного потоку в паливний контейнер. Таким чином, маючи у своєму розпорядженні великий резервуар для пелет, можна обігріти будинок порівняно недорогим твердим паливом і водночас насолоджуватися майже зручністю роботи котла, як при використанні більш дорогих мазутів.

Котли для спалювання пелет зазвичай продаються з автоматичними подачами та паливними баками. Годівниці призначені для подачі палива з бака до вогнища. Останні дозволяють транспортувати гранули на відстань у кілька, а то й декілька десятків метрів. Завдяки цьому паливо може зберігатися на значній відстані від котельні, наприклад, в окремому приміщенні або в баку, встановленому зовні. Варто знайти велике приміщення для палива, адже ви можете запастися його запасом на весь опалювальний сезон у той період, коли його ціна найнижча.