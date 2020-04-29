 

Здоровье спины и суставов

Досуг Сегодня, 15:2961
Здоровье спины и суставов

Статистика показывает, что каждый пятый человек в Украине сталкивается с болями в спине. Это причиняет дискомфорт, ограничивает движения, а также не позволяет выполнять различные действия. Но есть отличный способ избавиться от данной проблемы.

Как избавиться от болей в спине

Сегодня в Украине работает Центр здоровой спины и суставов LineGym, который использует уникальную запатентованную систему лечения. Компания существует уже давно, что позволяет не сомневаться в эффективности используемой программы лечения. Особенности программы следующие:

  • хирургические вмешательства и медикаментозное воздействие не требуются;
  • побочные эффекты отсутствуют;
  • методика направлена на устранение причин болей, а не симптомов;
  • облегчение можно почувствовать уже после первых сеансов;
  • положительный результат почти в 100% случаев.

Данная методика может помочь в лечении болезней позвоночника и суставов, болевого синдрома, а также мышечных спазмов. Рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов, если необходима реабилитация после полученной травмы или операции. Возможно заниматься в качестве профилактики.

4 шага к здоровой спине

Нельзя сразу начать выполнять упражнения, сначала требуется понять, в чем причина болей, какие есть противопоказания и на чем следует сконцентрироваться. В зависимости от этиологии болевого синдрома, выбирается та или иная программа. Процесс лечения проходит несколько обязательных стадий:

  1. Консультация врача. На этом этапе необходимо провести функциональную диагностику, определить причину патологии и составить индивидуальную программу лечения, исходя из возраста пациента, его болезни и физиологических особенностей.
  2. Проведение курса лечения с использованием запатентованной лечебной гимнастики. С пациентами работают опытные специалисты, которые внимательно следят за прогрессом.
  3. Обучение пациентов правильно выполнять упражнения в домашних условиях. К этому этапу можно переходить, когда появились первые улучшения и становится понятно, что выбранный курс помогает.
  4. Отслеживание динамики улучшений, коррекция курса по мере необходимости.

Многие считают, что гимнастика не может помочь в лечении спины и суставов. Они не верят в пользу этой методики. Но центр работает уже 25 лет, что говорит о его высокой эффективности. Многие люди избавились от болей в спине благодаря разработанному плану упражнений.

Профилактические занятия

Центр здоровой спины и суставов проводит профилактические занятия для детей и взрослых, чтобы избежать болей в спине в будущем. Есть программы для детей и взрослых.

Практика показывает, что лучше позаботиться о здоровье заранее, чем расплачиваться потом. Когда нет противопоказаний, можно заниматься на полную силу. То есть, подходят все виды упражнений без ограничений. Поэтому достаточно пройти один курс, чтобы в дальнейшем периодически выполнять весь спектр необходимых упражнений дома.

Необходимо понимать, что при некоторых травмах физические упражнения противопоказаны. Поэтому необходимо учитывать уровень развития патологии, чтобы понять, что можно делать в конкретно взятом случае. Требуется наблюдение опытных реабилитологов. Они должны следить за прогрессом и показывать, как правильно выполнять задания, чтобы не навредить себе и устранить негативные последствия.

Стоимость лечения зависит от особенностей курса. Все подробности можно уточнить у специалистов по телефону или по электронной почте. Они готовы оказать полную информационную поддержку на любом этапе сотрудничества.

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Теги: news, новости, Украина, 7dniv, здоровье спины, здоровье суставов  
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