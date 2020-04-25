Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора

Ни один автосервис не может обойтись без подъемника – механизма для поднятия машины на определенную высоту. Устройство позволяет выполнять шиномонтажные операции, получать доступ к узлам и агрегатам для ремонта и обслуживания. При этом к профессиональному подъемнику для СТО предъявляются особые требования в плане надежности и эксплуатационных характеристик, что может затруднить поиск подходящей модели.

Виды подъемников для автосервиса

Устройства для подъема автомобиля могут быть стационарными и мобильными. В условиях автосервиса используются преимущественно модели первого типа. С учетом конструкции выделяют следующие виды автоподъемников:

двухстоечные,

ножничные,

четырехстоечные.

Двухстоечные подъемники

Модели с двумя стойками обладают сравнительно простым устройством. Они удобны в эксплуатации и монтаже, поэтому их охотно приобретают владельцы мастерских небольших и средних размеров. Большая часть двухстоечных подъемников позволяет работать с автомобилями массой до 5 тонн. Конструкция не предусматривает платформы, из-за чего машина находится в подвешенном виде. Модели с двумя стойками обеспечивают мастеру удобство при проведении работ, связанных с обслуживанием и ремонтом ходовой части, а также привода колес.

Такие автоподъемники могут иметь разный тип привода:

электромеханический,

пневматический,

электрогидравлический.

Самую простую конструкцию имеет электромеханический подъемник. Он создает наименьшее количество проблем в повседневной эксплуатации, не требует использования дополнительных приспособлений. В пневматических моделях для поднятия авто используется сжатый воздух. Электрогидравлические устройства отличаются долговечностью, обеспечивают высокий уровень безопасности.

Ножничные автоподъемники

Ножничный подъемник отличается компактными габаритами, имеет простую конструкцию, которая включает платформу (ножницы) и электрогидравлический привод. Устройство отличается компактными габаритами, что обуславливает популярность оборудования у владельцев СТО и шиномонтажных мастерских. Широкий выбор ножничных подъемников предлагает компания Grandinstrument, являющаяся одним из наиболее крупных поставщиков специализированного оборудования и инструмента для автосервисов на территории Украины.

Четырехстоечные варианты

Такие устройства позволяют устанавливать автомобиль прямо на колеса. Они комплектуются особой платформой, обеспечивающей устойчивость транспортного средства при проведении ремонтных работ. Вариант подходит не только для обслуживания привода колес и ходовой части, но также для проверки параметров развала-схождения. Четырехстоечные модели удобно использовать в крупном автосервисе. Для небольших мастерских такое решение не подходит из-за габаритов оборудования.

Какие параметры учитываются при выборе подъемника

При выборе подходящей модели важно опираться не только на цену, но и на технические характеристики устройства. К наиболее важным параметрам автоподъемников относятся:

грузоподъемность;

клиренс подъемника;

скорость поднятия ТС на заданную высоту;

тип конструкции.

О конструктивных особенностях было сказано выше. От грузоподъемности зависит максимальная масса авто, с которой можно работать посредством подъемника. Стандартный диапазон большинства моделей – 1,5-5 тонн. Скорость подъема отличается у разных устройств существенно, иногда достигает 2-х минут. Необходимо учитывать этот параметр, если важна оперативность обслуживания. Под клиренсом понимается минимальная высота, на которой могут быть зафиксированы лапы автоподъемника для подхвата авто. У большей части моделей этот параметр составляет 95-110 мм. Некоторые устройства имеют клиренс 75 мм, но такие варианты встречаются реже.