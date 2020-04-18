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Лазерная эпиляция в Киеве: быстро, комфортно и эффективно

Косметология дает нам массу возможностей, чтобы сделать жизнь более комфортной, экономить время и всегда оставаться красивой. Одна из лучших косметологических процедур, которую вы можете себе подарить, - лазерная эпиляция.

За цвет наших волос отвечает пигмент — меланин. Чем темнее волос, тем больше в нем меланина. Энергия лазера поглощается меланином, содержащимся в фолликуле, в результате нагревания он разрушается, волос больше не может расти. Так как природой в нашем теле заложено огромное количество волос, все они находятся на разных этапах жизненного цикла, нужно около 6-8 процедур, чтобы избавиться от волос на выбранной зоне.

Лазерная эпиляция обладает рядом преимуществ:

  • это возможность сделать кожу абсолютно гладкой всегда;
  • уже после первой процедуры становится гораздо меньше вросших волос, в дальнейшем они полностью исчезают;
  • не нужно сбривать волосы и терпеть порезы, либо отращивать волосы для шугаринга;
  • можно носить любое белье, даже самое открытое, чувствовать себя комфортно на пляже и в бассейне;
  • процедуру можно сделать достаточно комфортной, особенно если использовать лазер со специальной охлаждающей насадкой.

Полного курса процедур достаточно, чтобы на несколько лет вообще забыть о волосах на теле. В дальнейшем могут появляться отдельные тонкие волоски, тогда будет достаточно сделать одну поддерживающую процедуру. Самые распространенные зоны: бикини, подмышки и конечно же ноги, подробнее об эпиляции этой зоны в Киеве можно прочитать на странице https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-nog/.

В киевской сети студий EpiLaser можно пройти процедуру 3D лазерной эпиляции. Эпиляция 3D лазером — особая методика основана на том, что используется сразу три вида энергии: александритового, диодного и неодимового лазеров. Каждый из этих лазеров хорошо работает с определенным типом волос и цветом кожи. Поэтому вместе создают поток энергии, который оптимален для любого фенотипа. Сейчас большой популярностью пользуется эпиляция рук, ведь эта зона всегда на виду, подробности вы можете узнать на странице https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-ruk/.

Лазерная эпиляция — единственный комфортный метод радикального избавления от волос. Существует еще электроэпиляция, но она причиняет сильную боль даже с использованием инъекционных обезболивающих, а если мастер не обладает достаточной квалификацией, то могут остаться рубцы. Лазерная эпиляция намного быстрее, стоит дешевле, проходит несравнимо более комфортно, поэтому на данный момент — это оптимальный выбор.

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Теги: news, новости, Украина, Лазерная_эпиляция, 7dniv, 7dnivinfo  
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