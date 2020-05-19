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Досуг Сегодня, 12:5656
Диван в спальню: критерии выбора

Раскладной диван – оптимальный вариант для малогабаритных квартир, где, как говорят, на счету каждый квадратный метр. Если, к примеру, в компактной спальни нужно организовать спальное место, которое бы ничем не уступало традиционной кровати, такой вид диванов – идеальный выбор.

Выбор дивана в спальню требует взвешенного подхода, поскольку от этого будет зависеть качество и комфорт отдыха, а, следовательно, и Ваше общее самочувствие. Чтобы в конечном итоге Вы были довольны покупкой дивана, стоит, прежде всего, придерживаться нескольких важных правил. В первую очередь диван в спальню, который, что немаловажно, будет использоваться для сна, должен соответствовать следующим критериям:

  • Максимальное удобство, в частности, наличие достаточного спального места;
  • Исключительно качественная конструкция, в том числе механизмы и другие составляющие;
  • Максимально простой, но надежный механизм трансформации;
  • Наличие ортопедического матраца, обеспечивающего правильное положение тела во время сна.

Какой механизм раскладки выбрать

Как показывает практика, лучшие механизмы трансформации дивана, который будет использоваться в спальне, – «аккордеон», «дельфин», «книжка». Они надежны, просты в использовании, а также обеспечивают максимальную компактность дивана в сложенном виде.

Аккордеон

Самый популярный вариант, отличающийся удобством, простотой и надежностью. Диваны с данным типом механизма имеют просторное и ровное спальное место, без каких-либо выступов или стыков. В сложенном виде диван позволяет экономить пространство помещения, что особенно важно в условиях малогабаритного жилища.

Дельфин

Данный механизм максимально легок в использовании, имеет надежную конструкцию и способен выдерживать значительные нагрузки. В разложенном виде диван отличается просторным спальным местом, с минимальными стыками, которые, впрочем, можно сгладить, используя топпер или любую другую подстилку.

Книжка

Диваны с подобным механизмом очень удобны в использовании, надежны, имеют длительный срок эксплуатации. Самое главное – во время раскладывания диван не портит напольное покрытие.

Обращаем внимание на каркас

На сегодняшний день существует множество разнообразных раскладных диванов, но когда речь заходит о том, чтобы обзавестись действительно качественным, надежным и долговечным мебельным изделием для сна, немаловажную роль здесь отыгрывает материал, с которого выполнен каркас

Оптимальный вариант – деревянный, ведь он надежный, прочный и безопасный. Неплохим будет выбор дивана с металлическим каркасом, который, впрочем, по прочности ничем не уступает деревянному аналогу.

Что же касается ДСП, такой вариант, как правило, не очень подходит для ежедневного раскладывания / складывания. Но поскольку такие диваны значительно выигрывают в плане цены, можно подобрать неплохой вариант – в условии ограниченного бюджета.

Помимо этого, не стоит упускать из вида и наполнения матраца. Мягкая мебель диваны, которые, в первую очередь, будут использоваться для сна, должны имеет матрацы, имеющие так называемый ортопедический эффект. Среди таких – с пружинными блоками Боннель или Poket Spring, а также с ППУ-наполнителем.

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