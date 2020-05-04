Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов

Контрольно-измерительные приборы - это специальные устройства, при помощи которых можно в оперативном порядке отследить состояние различных технологических процессов. В данном случае могут исследоваться параметры давления, уровень расхода воды, а также показатели температуры.

Среди многообразия устройств покупатели достаточно часто заказывают частотные преобразователи. Благодаря им двигатели получают надежную защиту от возможных перегрузок по току, а также от перегрева и обрыва фазы. Преобразователи Commander C200 отлично зарекомендовали себя на практике. Поэтому, если покупатель не знает, какому оборудованию отдать предпочтение, рекомендуется выбирать устройства этой марки.

Особенности частотных преобразователей

Частотный преобразователь представляет собой электротехническое оборудование, которое задает на выходе амплитуду напряжения и определенную часть переменного тока. Принцип работы этих систем основывается на созависимости значений напряжения и тока.

Цели использования

Частотные преобразователи используются в большей части случаев для повышения быстродействия и увеличения диапазона плавного управления электродвигателем. За счет плавного пуска осуществляется мягкий старт оборудования без толчков и рывков. Благодаря этому срок эксплуатации силового агрегата значительно увеличивается. Преобразователи частоты рекомендуется внедрять в системы следующих видов:

подъемные краны различных видов;

дымососы в котельных и вентиляторы;

прокатные станы, лифты, а также в ленты транспортеров.

Частотные преобразователи также используют для оснащения электрических станков. При помощи вспомогательной системы удастся организовать регулировку оборотов, а также внедрить функцию реверса даже в наиболее примитивные модели.

Преимущества установки преобразователей

Монтаж качественного преобразователя частоты обеспечит такие преимущества:

повысит ресурс электродвигателя;

оптимизирует мощность механизма;

увеличит интервал между сервисным обслуживанием;

защитит систему от коротких замыканий, перегрузок.

Кроме того, преобразователь частоты позволяет осуществлять удаленное управление и удобный контроль подключенного оборудования. Современные модели имеют совместимость с асинхронными двигателями различной мощности.

Особенности выбора

Для заказа качественного частотного преобразователя можно зайти сюда https://ukrspecavtomat.com.ua/products-category/chastotnye-preobrazovateli/. При выборе лучшей модели необходимо учитывать назначение системы, ее технические параметры, а также особенности монтажа и эксплуатации.