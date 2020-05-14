Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины

Для многих владельцев частных домов скважина – единственно возможный источник чистой воды. Обеспечение ее бесперебойной подачи для хозяйственных нужд требует установки и эксплуатации специализированного оборудования. Ключевой его единицей выступает водяной насос.

Основные критерии выбора насосного оборудования

Рынок перенасыщен предложениями от производителей насосного оборудования. Поэтому каждый из потенциальных покупателей сможет подобрать установку в рамках имеющегося у него бюджета. Но в этом процессе опасно руководствоваться исключительно советами соседей или знакомых. Для каждой скважины подбирать насос необходимо индивидуально, учитывая максимальную ее производительность в соотношении с планирующимися объемами потребления воды. Не менее важными критериями также считаются:

высота подъема воды;

вид скважины;

материал обсадных колонн;

качество воды.

При расчете высоты подъема воды за стартовую отметку следует принимать точку погружения насоса, а за конечную – верхнюю линию водозабора по отношению к земле. Если источник находится далеко от дома, также нужно учитывать коэффициент движения жидкости по горизонтали (трубам). От полученных цифр напрямую зависит, насос какой мощности в каталоге https://skvagina.com.ua/ будет наиболее оптимален для выбора.



При выборе насоса нельзя игнорировать того, из какого материала использовались для обустройства скважины обсадные колонны. На практике известны случаи, когда вибрационные насосы в процессе работы наносили ощутимый урон и кольцам из ПЭТ, и фильтру.

Специфика выбора насоса для скважины на песок и артезианской

Артезианская скважина – источник воды, эталонный по своим вкусовым качествам и чистоте. Вот только значительная ее глубина (до 150 метров) требует колоссальных затрат на бурение и обустройство. Поэтому многие владельцы частных домов, в случае такой возможности предпочитают ограничиваться скважиной на песок. Ее отличает небольшая глубина до 8 метров, подачу воды из которой легко способны обеспечить поверхностные насосы. Оборудование подходит для монтажа на любую ровную площадку, а в обсадную трубу просто опускается водозаборный шланг.



Для артезианских скважин глубиной свыше 10 метров необходимы погружные (глубинные) насосы. Они бывают центробежными, винтовыми и вибрационными. Главный плюс последних – доступная цена. Центробежные модели считаются наиболее энергоэффективными, а винтовые – максимально «лояльны» в отношении примесей в подаваемой воде.