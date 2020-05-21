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Досуг Сегодня, 10:5230
Модульный дом для постоянного проживания

Сегодня, технологии модульного строительства жилых домов становятся такими же востребованными технологиями, как и традиционные. Еще десять лет назад модульные конструкции использовались лишь в качестве подсобных помещений, а сегодня, благодаря применению уникальных технологий и эксклюзивному дизайну, они стали популярными абсолютно у всех категорий пользователей.

В модульных домах используются отдельные блоки, которые собираются  в единую конструкцию. Блоки имеют большие габариты и изготавливаются на специализированном предприятии. Благодаря этому сам монтаж конструкции занимает немного времени. Блоки могут быть не только внешними, но и внутренними, например, для создания кухни, санузла, гостиной. Срок службы домов на их основе составляет не менее 70 лет.

Не менее важно при строительстве предусмотреть монтаж инженерных коммуникаций и вариант внутренней отделки. В модульных домах теплоизоляция стен и установка инженерных коммуникаций выполняется в процессе производства блоков. Такая технология позволяет создавать жилые дома «под ключ» за месяц. Они полностью подготовлены для заселения, а жить в таких домах можно круглый год.

Этапы строительства модульных домов

По большому счету, процесс строительства модульных домов — это их монтаж в выбранном заказчиком месте. Единственные необходимые строительные работы — обустройство фундамента. Если в доме не больше 3 этажей, а грунт в месте установки дома плотный, можно заменить фундамент подушкой, но оптимальный же вариант — фундамент на винтовых сваях, разновидностью которых являются геошурупы

Несмотря на то, что вес модульных домов во много раз меньше классических строительных конструкций, к выбору подрядчика для обустройства фундамента, по понятным причинам, стоит подойти максимально ответственно. И здесь важны не только технологии, которые он использует, но и опыт работы в данной сфере.  Что касается геошурупов, то они имеют существенные преимущества даже в сравнении с обычными винтовыми сваями:

  • Равномерное распределение нагрузки. Геошурупы не имеют лопастей, а нагрузка распределяется по виткам резьбы, а не точечно, как на лопастном наконечнике. 

  • Хорошая устойчивость. Геошурупы ввинчиваются в грунт без его разрыхления, поэтому более устойчивы. 

Большая часть работ выполняется в заводских условиях, а к месту монтажа доставляют практически готовый дом, который собирается как несложный конструктор. В результате на создание модульного дома, полностью готового к заселению, уходит не более 2 месяцев.

Итак, основные этапы:

  • Выбор участка, создание плана и сметы.

  • Обустройство фундамента.

  • Изготовление модулей.

  • Сборка модулей на месте монтажа дома.

  • Подключение инженерных коммуникаций.

Для постоянного проживания дом подвергается дополнительному утеплению, поскольку изначально модули (в зависимости от используемых материалов) могут недостаточно хорошо удерживать тепло.

Преимущества и недостатки модульных домов

Модульные технологии в строительстве домов уже достаточно популярны и планомерно развиваются. Однако, для большинства из них характерны следующие недостатки:

  • Теплоизоляция подвержена разрушению. Дом нуждается в дополнительном утеплении и постоянном контроле состояния утепляющего слоя.

  • Материалы модульных конструкций практически не дышат. Для комфортного проживания в модульных домах должна быть продумана система вентиляции. 

  • Большие размеры модулей. Внушительные габариты усложняют процесс доставки строительных элементов к месту монтажа.

Преимущества модульных домов:

  • Минимальные сроки строительства. От начала проектирования до сдачи дома «под ключ» требуется не больше 2 месяцев. Для типовых проектов этот срок может быть значительно меньше.

  • Доступная стоимость. Модульный дом обойдется не дороже каркасного дома.

  • Пригоден для круглогодичного проживания. Теплоизоляционные материалы обладают уникальными характеристиками, что позволяет сохранять тепло в доме даже в самые холодные зимы.

  • Простое масштабирование. Площадь дома может быть легко увеличена за счет заказа и монтажа дополнительных модулей.

  • Мобильность. Дом можно забрать с собой и установить на новом месте.

Вместо заключения

Модульные дома очень быстро завоевывают рынок, а ввиду постоянного развития технологий, можно предположить, что уже через несколько лет, они будут рассматриваться в качестве основных вариантов для капитального строительства жилых и других типов помещений.

Уже сегодня у заказчиков есть возможность заказать оригинальные модульные дома, дизайн которых отличается от дизайна типовых конструкций. Основой модульных домов является каркасная технология, поэтому строить их просто и быстро. И что немаловажно —  для домов высотой до 3 этажей может быть использован фундамент на геошурупах, а, следовательно, заказчику не нужно ждать усадки, тратить дополнительные средства на обустройство фундамента по традиционным технологиям.

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