Модульный дом для постоянного проживания

Сегодня, технологии модульного строительства жилых домов становятся такими же востребованными технологиями, как и традиционные. Еще десять лет назад модульные конструкции использовались лишь в качестве подсобных помещений, а сегодня, благодаря применению уникальных технологий и эксклюзивному дизайну, они стали популярными абсолютно у всех категорий пользователей.

В модульных домах используются отдельные блоки, которые собираются в единую конструкцию. Блоки имеют большие габариты и изготавливаются на специализированном предприятии. Благодаря этому сам монтаж конструкции занимает немного времени. Блоки могут быть не только внешними, но и внутренними, например, для создания кухни, санузла, гостиной. Срок службы домов на их основе составляет не менее 70 лет.

Не менее важно при строительстве предусмотреть монтаж инженерных коммуникаций и вариант внутренней отделки. В модульных домах теплоизоляция стен и установка инженерных коммуникаций выполняется в процессе производства блоков. Такая технология позволяет создавать жилые дома «под ключ» за месяц. Они полностью подготовлены для заселения, а жить в таких домах можно круглый год.

Этапы строительства модульных домов

По большому счету, процесс строительства модульных домов — это их монтаж в выбранном заказчиком месте. Единственные необходимые строительные работы — обустройство фундамента. Если в доме не больше 3 этажей, а грунт в месте установки дома плотный, можно заменить фундамент подушкой, но оптимальный же вариант — фундамент на винтовых сваях, разновидностью которых являются геошурупы.

Несмотря на то, что вес модульных домов во много раз меньше классических строительных конструкций, к выбору подрядчика для обустройства фундамента, по понятным причинам, стоит подойти максимально ответственно. И здесь важны не только технологии, которые он использует, но и опыт работы в данной сфере. Что касается геошурупов, то они имеют существенные преимущества даже в сравнении с обычными винтовыми сваями:

Равномерное распределение нагрузки. Геошурупы не имеют лопастей, а нагрузка распределяется по виткам резьбы, а не точечно, как на лопастном наконечнике.

Хорошая устойчивость. Геошурупы ввинчиваются в грунт без его разрыхления, поэтому более устойчивы.

Большая часть работ выполняется в заводских условиях, а к месту монтажа доставляют практически готовый дом, который собирается как несложный конструктор. В результате на создание модульного дома, полностью готового к заселению, уходит не более 2 месяцев.

Итак, основные этапы:

Выбор участка, создание плана и сметы.

Обустройство фундамента.

Изготовление модулей.

Сборка модулей на месте монтажа дома.

Подключение инженерных коммуникаций.

Для постоянного проживания дом подвергается дополнительному утеплению, поскольку изначально модули (в зависимости от используемых материалов) могут недостаточно хорошо удерживать тепло.

Преимущества и недостатки модульных домов

Модульные технологии в строительстве домов уже достаточно популярны и планомерно развиваются. Однако, для большинства из них характерны следующие недостатки:

Теплоизоляция подвержена разрушению. Дом нуждается в дополнительном утеплении и постоянном контроле состояния утепляющего слоя.

Материалы модульных конструкций практически не дышат. Для комфортного проживания в модульных домах должна быть продумана система вентиляции.

Большие размеры модулей. Внушительные габариты усложняют процесс доставки строительных элементов к месту монтажа.

Преимущества модульных домов:

Минимальные сроки строительства. От начала проектирования до сдачи дома «под ключ» требуется не больше 2 месяцев. Для типовых проектов этот срок может быть значительно меньше.

Доступная стоимость. Модульный дом обойдется не дороже каркасного дома.

Пригоден для круглогодичного проживания. Теплоизоляционные материалы обладают уникальными характеристиками, что позволяет сохранять тепло в доме даже в самые холодные зимы.

Простое масштабирование. Площадь дома может быть легко увеличена за счет заказа и монтажа дополнительных модулей.

Мобильность. Дом можно забрать с собой и установить на новом месте.

Вместо заключения

Модульные дома очень быстро завоевывают рынок, а ввиду постоянного развития технологий, можно предположить, что уже через несколько лет, они будут рассматриваться в качестве основных вариантов для капитального строительства жилых и других типов помещений.

Уже сегодня у заказчиков есть возможность заказать оригинальные модульные дома, дизайн которых отличается от дизайна типовых конструкций. Основой модульных домов является каркасная технология, поэтому строить их просто и быстро. И что немаловажно — для домов высотой до 3 этажей может быть использован фундамент на геошурупах, а, следовательно, заказчику не нужно ждать усадки, тратить дополнительные средства на обустройство фундамента по традиционным технологиям.