Модульный дом для постоянного проживания

Сегодня, технологии модульного строительства жилых домов становятся такими же востребованными технологиями, как и традиционные. Еще десять лет назад модульные конструкции использовались лишь в качестве подсобных помещений, а сегодня, благодаря применению уникальных технологий и эксклюзивному дизайну, они стали популярными абсолютно у всех категорий пользователей.
В модульных домах используются отдельные блоки, которые собираются в единую конструкцию. Блоки имеют большие габариты и изготавливаются на специализированном предприятии. Благодаря этому сам монтаж конструкции занимает немного времени. Блоки могут быть не только внешними, но и внутренними, например, для создания кухни, санузла, гостиной. Срок службы домов на их основе составляет не менее 70 лет.
Не менее важно при строительстве предусмотреть монтаж инженерных коммуникаций и вариант внутренней отделки. В модульных домах теплоизоляция стен и установка инженерных коммуникаций выполняется в процессе производства блоков. Такая технология позволяет создавать жилые дома «под ключ» за месяц. Они полностью подготовлены для заселения, а жить в таких домах можно круглый год.
Этапы строительства модульных домов
По большому счету, процесс строительства модульных домов — это их монтаж в выбранном заказчиком месте. Единственные необходимые строительные работы — обустройство фундамента. Если в доме не больше 3 этажей, а грунт в месте установки дома плотный, можно заменить фундамент подушкой, но оптимальный же вариант — фундамент на винтовых сваях, разновидностью которых являются геошурупы.
Несмотря на то, что вес модульных домов во много раз меньше классических строительных конструкций, к выбору подрядчика для обустройства фундамента, по понятным причинам, стоит подойти максимально ответственно. И здесь важны не только технологии, которые он использует, но и опыт работы в данной сфере. Что касается геошурупов, то они имеют существенные преимущества даже в сравнении с обычными винтовыми сваями:
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Равномерное распределение нагрузки. Геошурупы не имеют лопастей, а нагрузка распределяется по виткам резьбы, а не точечно, как на лопастном наконечнике.
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Хорошая устойчивость. Геошурупы ввинчиваются в грунт без его разрыхления, поэтому более устойчивы.
Большая часть работ выполняется в заводских условиях, а к месту монтажа доставляют практически готовый дом, который собирается как несложный конструктор. В результате на создание модульного дома, полностью готового к заселению, уходит не более 2 месяцев.
Итак, основные этапы:
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Выбор участка, создание плана и сметы.
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Обустройство фундамента.
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Изготовление модулей.
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Сборка модулей на месте монтажа дома.
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Подключение инженерных коммуникаций.
Для постоянного проживания дом подвергается дополнительному утеплению, поскольку изначально модули (в зависимости от используемых материалов) могут недостаточно хорошо удерживать тепло.
Преимущества и недостатки модульных домов
Модульные технологии в строительстве домов уже достаточно популярны и планомерно развиваются. Однако, для большинства из них характерны следующие недостатки:
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Теплоизоляция подвержена разрушению. Дом нуждается в дополнительном утеплении и постоянном контроле состояния утепляющего слоя.
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Материалы модульных конструкций практически не дышат. Для комфортного проживания в модульных домах должна быть продумана система вентиляции.
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Большие размеры модулей. Внушительные габариты усложняют процесс доставки строительных элементов к месту монтажа.
Преимущества модульных домов:
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Минимальные сроки строительства. От начала проектирования до сдачи дома «под ключ» требуется не больше 2 месяцев. Для типовых проектов этот срок может быть значительно меньше.
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Доступная стоимость. Модульный дом обойдется не дороже каркасного дома.
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Пригоден для круглогодичного проживания. Теплоизоляционные материалы обладают уникальными характеристиками, что позволяет сохранять тепло в доме даже в самые холодные зимы.
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Простое масштабирование. Площадь дома может быть легко увеличена за счет заказа и монтажа дополнительных модулей.
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Мобильность. Дом можно забрать с собой и установить на новом месте.
Вместо заключения
Модульные дома очень быстро завоевывают рынок, а ввиду постоянного развития технологий, можно предположить, что уже через несколько лет, они будут рассматриваться в качестве основных вариантов для капитального строительства жилых и других типов помещений.
Уже сегодня у заказчиков есть возможность заказать оригинальные модульные дома, дизайн которых отличается от дизайна типовых конструкций. Основой модульных домов является каркасная технология, поэтому строить их просто и быстро. И что немаловажно — для домов высотой до 3 этажей может быть использован фундамент на геошурупах, а, следовательно, заказчику не нужно ждать усадки, тратить дополнительные средства на обустройство фундамента по традиционным технологиям.