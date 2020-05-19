 

Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков

Досуг Сегодня, 13:2224
Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков

При приближении дня рождения или другого праздника дочери многие родственники (особенно папы, но также бабушки и дедушки) теряются в догадках, что же подарить принцессе. В данной статье мы делаем обзор лучших презентов для девочек в возрасте от 6 до 10 лет.

Очень часто на дни рождения и другие значимые даты дарят украшения – в особенности золотые. Конечно, это здорово и роскошно, но сама виновница торжества навряд ли полноценно оценит дорогой презент и его цену. Детям больше нравятся детские подарки, поскольку они отвечают возрасту и интересам. Для вас это даже лучше – выйдет вписаться в относительно ограниченный бюджет. Деньги дарить можно, но такой подарок не запомнится, да и на что их потратит именинница – тоже большой вопрос.

Домашние животные в качестве презента подойдут только в том случае, если вы предварительно согласовали вопрос с родителями девочки. За питомцами необходим уход, они могут портить вещи, болеть, вызывать аллергию. Без договоренности покупать собачку как подарок на день рождения категорически не стоит.

Интересный вариант – подарочный сертификат на покупки в магазине детских игрушек. Подводный камень тут один – вы можете не покрыть сумму желаемой вещи.

Детская косметика – хороший универсальный вариант для всех. Современные девочки, подражая маме, следят за внешностью, хотят выглядеть ярко и стильно. Взрослые средства брать не стоит, а наборы для девочек подойдут идеально. Не усердствуйте с выбором средств – теней, помады, спрея для волос будет достаточно.

Мягкие игрушки девочке в 6-10 лет дарить можно и нужно, в этом возрасте дети играются много. Попадете в цель, если учтете интересы ребенка, выберете его любимого персонажа. Если не знаете, что купить, просите совета у родителей и выберите презент с учетом возраста. Сегодня популярны не только куклы и мишки, но также куклы-младенцы, манекены для создания причесок.

Бисер и другие товары рукоделия – хорошая идея для творческих девчонок. Плести браслеты любят многие, для этого не нужны особые навыки. Если не уверены, что девочка имеет высокое мастерство в каком-то вопросе, выберите простой универсальный вариант - готовый набор для творчества. Вы также можете купить канцтовары оптом и тогда у вас будет приятный сюрприз для девочки каждый раз, когда она приходит к Вам в гости. Это могут быть и красочный пенал, и небольшой пазл, и пластилин, и набор цветных карандашей.

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Теги: news, новости, Украина, Подарки, дочери, 7dniv, 7dnivinfo  
Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков
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Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков
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