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Холодильники: типы, виды и основные характеристики выбора

Холодильник – важнейший компонент любой кухни. Он должен не только идеально вписываться в интерьер, но и выполнять все возлагаемые на холодильное оборудование функции. Желательно, чтобы прибор потреблял минимум энергии, имел продолжительный срок службы, был удобным в использовании. Для этого нужно крайне внимательно отнестись к выбору.

Дизайн, размеры, секции холодильника

Хороший холодильник подобрать в Украине можно, посетив интернет-магазин «Комфи». Здесь представлены одно- и двухкамерные модели в широком ценовом диапазоне. Дизайн есть классический в белом исполнении и оригинальный – в стальном корпусе. Первый тип признан универсальным. Второй более современен, отлично вписывается в интерьеры техно, хай-тек и т. д.

Количество камер определяет число дверец. В однокамерных холодильниках морозилка встроена внутри. Их преимущество – демократичная стоимость. Двухкамерные аналоги оснащены двумя дверцами. Это обеспечивает удобное использование, но повышает стоимость техники.

Холодильники классифицируются на встраиваемые и отдельностоящие. Первые можно размещать в мебели, маскируя фасадами. Они имеют дополнительную систему охлаждения мотора, препятствующую перегреву. Отдельностоящие варианты размещаются только на расстоянии от мебели. Нужно соблюдать не менее 10 см промежуток, чтобы избежать поломки.

Технические параметры выбора

Перейдя по ссылке https://comfy.ua/refrigerator/, холодильник для квартиры или дома купить можно с разными характеристиками и функциями. Ведущие бренды, представленные здесь – Samsung, LG, Siemens, Bosh, Beko и другие. Основные параметры:

  • тип;
  • система охлаждения;
  • компрессор;
  • полезный объем.

Холодильники бывают с верхней и нижней камерой, обычные и двойные. Выбор зависит от площади кухни, количества пользователей, индивидуальных привычек. Чаще всего потребители выбирают классический тип с морозильной камерой в верхней зоне.

Система охлаждения может быть комбинированной, статичной, No Frost. Лидерами на современном рынке признаны холодильники, не нуждающиеся в размораживании. Система No Frost максимально упрощает уход. Отключать подобное оборудование нужно один раз в три месяца. При этом отсутствует риск образования льда на стенках.

Компрессоры также бывают трех типов: инверторные, линейные, обычные. Дольше других служат первые. Они работают тихо, не боятся перепадов энергии, экономят электричество.

Объем камер зависит от размеров (ширины, высоты и глубины) холодильника. Маленькие модели имеют три-четыре полки, морозильную камеру. Их высота составляет 150-160 см. Объем здесь не превышает 250 л. Оборудование предназначено для компактных кухонь, одиноких людей или семейных пар. Вместительность самых больших двухдверных агрегатов достигает больше 500 л. В них предусматривается сложная система хранения, дополнительные отсеки. Морозильная камера тут также делится на несколько отделений. Предназначены холодильники для больших семей.

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