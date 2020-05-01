Здоровое питание с YARO: суть, особенности блюд и рационы

Здоровая пища – залог привлекательности и хорошего самочувствия. Правильное питание предполагает исключение из повседневного рациона не только очевидно опасных, но и вредных блюд. Желательно свести к минимуму те из них, которые содержат ингредиенты животного происхождения. Овощи, фрукты и другие растительные компоненты легче усваиваются, обеспечивают быстрый обмен веществ, не вызывают закупорку сосудов.

Сегодня существуют уникальные технологии приготовления блюд, позволяющие получать даже шоколад без содержания молока и масла. На сайте yaro.ua представлен большой перечень товаров, базирующихся исключительно на растительных ингредиентах.

Ассортимент товаров в каталоге

Под брендом YARO выпускаются отдельные продукты и комплексы для здорового питания, позволяющие сбросить лишний вес, улучшить самочувствие. В каждом из них содержатся питательные вещества, именуемые супер-фуд. К таковым относятся спирулина, кэроб, ягоды асаи и прочее. Основные категории товаров, представленные на сайте:

комплексы для очищения, питания по биоритмам, для снижения холестерина;

десерты, включая конфеты, печенье, торты;

безмолочный шоколад;

супы и соусы;

разнообразные пасты;

сухие завтраки;

блины;

смузи.

В каждой категории представлено несколько видов блюд. Так, гранолу можно купить с сухофруктами, бананами, финиками. Ассортимент смузи включает в себя варианты с грейпфрутом, льном, яблоком, грушей. Йогурты могут иметь вкус миндаля, имбиря, кокоса, манго. Любители сладостей найдут для себя соленую карамель, конфеты с перцем, фундук в шоколаде и т. д.

Как построено правильное питание от YARO

Создатели торговой марки помогают людям перейти на здоровое питание без ограничения в любимых блюдах. Для этого готовятся альтернативные продукты, но из полезных ингредиентов.

Предлагается три разных рациона – обычное, легкое питание и очищение. Меню Original состоит ежедневно из 6 блюд. Все их в программе 132. Длительность последней – 22 дня. После прохождения подобного курса формируются правильные пищевые привычки. Рацион «очищение» разработан на неделю. Благодаря ему можно вывести из организма шлаки и токсины, лишнюю влагу, настроив его на четкую работу. Рацион Light состоит из блюд для трех приемов пищи в день. Он также предназначен для прохождения 22-дневного курса. Его задача – комплексная очистка организма.