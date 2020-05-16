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Досуг Вчера, 22:1247
S.K.Cargo доставка товара из Китая по выгодным ценам

Более 25 лет компания S.K.Cargo доставляет товары из Турции и Китая в Украину. За это время было осуществлено больше 2 миллионов поставок. 10 тысяч постоянных клиентов доверяют нам доставку грузов, так как уверены в том, что мы обеспечим сохранность товаров и выполним взятые на себя обязательства в полном объеме. Для грузоперевозок и экспресс-доставок из Китая используется воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт.

Полный комплекс услуг

Самостоятельная доставка товаров из Китая в Украину сопряжена с рядом трудностей и требует большого вложения средств. Менеджеры компании S.K.Cargo оказывают клиентам комплексные услуги по поиску и проверке поставщиков, подготовке документов на товар, страхованию грузов, таможенному оформлению завозимой в Украину продукции. Отлаженный алгоритм работы, налаженные каналы поставок дают возможность быстро выполнять заказы любого объема.

Доступная стоимость

Отметим, что доставка товара из Китая от компании sk-cargo.com осуществляется на выгодных для заказчиков условиях. Специалисты организуют сопровождение, оформление бумаг, растаможку и поставку товара к месту реализации. Базовая цена на доставку железнодорожным транспортом из Китая – от 4 долларов, авиатранспортом – от 12 долларов. Тарифы зависят от веса перевозимого груза и категории товара.

Как заказать доставку грузов из Китая

Рекомендуется воспользоваться формой обратной связи, чтобы заказать перевозку грузов из Китая. После того как менеджеры получат заявку клиента, они свяжутся с ним для согласования тарифов и сроков выполнения заказа. Затем оформляются нужные для поставки документы. Следующий этап – предоставление заказчику адреса склада и номера партии. Очередной шаг заключается в растаможивании товаров и их транспортировке в город клиента. Заказчику остается оплатить доставку и получить продукцию.

Плюсы сотрудничества с компанией S.K.Cargo

Изучив коммерческое предложение и отзывы, можно выделить ряд плюсов карго доставки из Китая посредством S.K.Cargo:

  • поставки любых грузов из КНР и Турции;
  • возможность страхования товаров;
  • трекинг заказов;
  • оказание дополнительных услуг (бронирование билетов и отелей, визовая поддержка, трансфер);
  • возможность заказать экспресс-доставку;
  • сотрудничество с представителями оптовых и розничных торговых сетей, интернет-магазинов;
  • высокий уровень обслуживания.

Специалисты S.K.Cargo подберут максимально выгодный вариант доставки сборных грузов или контейнеров!

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S.K.Cargo доставка товара из Китая по выгодным ценам
S.K.Cargo доставка товара из Китая по выгодным ценам
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S.K.Cargo доставка товара из Китая по выгодным ценам
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