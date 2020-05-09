Где заказать ремонт кондиционеров в Киеве недорого?

Кондиционер – очень полезная и нужная вещь, особенно – в жаркие летние дни. Климатическое устройство позволяет за считанные минуты обеспечить и поддерживать оптимальный микроклимат для комфортного пребывания в помещении.

Но в ходе активной эксплуатации климатической техники, в ее работе могут наблюдаться некоторые негативные изменения. Любая, хотя бы самая незначительная, неисправность – это сигнал к тому, что пришло время обраться к квалифицированным специалистам, предлагающим качественное обслуживание и ремонт кондиционеров Киев.

Самые распространенные неисправности кондиционеров

Как любая бытовая техника, домашние кондиционеры также часто подвергаются тем или иным неисправностям. Рассмотрим тройку самых частых поломок климатических устройств и как их можно устранить. Забегая наперед, отметим, что такая техника имеет довольно сложную структуру, поэтому ремонт кондиционера http://www.smartclimate.kiev.ua/remont/ лучше доверить специалистам.

Капает вода

Если Вы пометили, что с внутреннего блока домашнего кондиционера капает вода, в большинстве случае причина кроется в сливной трубке. В ходе эксплуатации устройства, она может забиться, что и приводит к появлению конденсата. Исправить неполадку можно следующим образом:

В первую очередь отключить кондиционер на несколько минут;

Снять сливную трубку, тщательно почистить ее и высушить;

Подсоединить ее обратно, включить устройство.

Кондиционер плохо охлаждает помещение

В таких случаях основной причиной плохого охлаждения комнаты может стать поломка компрессора. В таких случаях обязательно нужно обратиться к специалисту, ведь только он может определить неисправность и обеспечить ремонт кондиционера http://www.smartclimate.kiev.ua/.

Но в то же время причина плохого охлаждения квартиры может крыться в недостаточной мощности устройства, вызванной резкой сменой климата (Температурный диапазон работы кондиционера – от -7 до +40°C).

Устройство работает всего несколько минут

Если кондиционер выключается после 5-10 минут работы, это может указывать на проблему с компрессором, в частности, его перегрев. Причины могут быть следующие:

Радиатор внешнего блока забит пылью и прочими механическими частицами, что мешает нормальному отводу тепла и, следовательно, провоцирует перегрев;

Неисправности в работе вентилятора внешнего блока;

Капиллярные трубки или фильтр осушителя забиты грязью, туда попала влага или прочие механические частицы.

Поломки и неисправности – не единственная причина непродолжительного времени работы климатического устройства. Возможно, кондиционер просто достиг заданной температуры в комнате или просто-напросто на нем включен режим осушения.

Доверяем ремонт только профессионалам

Если возникла необходимость сервисного обслуживания кондиционера, эту работу лучше доверить специалистам, имеющим значительный опыт работы в данной сфере.

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