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Досуг Сегодня, 13:2744
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность

Инсталляции для унитазов Grohe – отличное решение для того, чтобы сделать дом функциональным. Комфортная и стильная ванная, созданная с использованием современной сантехники – то что нужно для успешного начала дня и приятного его завершения.

Инсталляция Grohe Rapid SL 38929000

Для чего используют инсталляции Grohe?

Современные инсталляции для унитазов Grohe используют для закрепления подвесного унитаза. Конструкция представляет собой металлическую раму и монтируется внутри стены, благодаря чему все коммуникации становятся невидимыми.

Любая инсталляция для унитазов Грое отличается качеством и прочностью. Производитель предлагает конструкций нескольких размеров и форм, что позволяет размещать их даже при ограниченной высоте стены, к примеру, под окнами.

Секрет популярности инсталляций

Металлические рамы с коммуникациями, которые прячутся в стену и оставляют свободным пространство ванной комнаты – звучит заманчиво? Действительно, такие конструкции стали очень популярными, несмотря на то, что производители предлагают х клиентам относительно недавно. Инсталляции для унитазов Grohe имеют характеристики, которые способствуют росту их популярности:

  1. Компактные размеры и разные варианты рам для возможности установки в различных помещениях.

  2. Удобное и безопасное подключение к водопроводу.

  3. Способность выдерживать около 400 кг нагрузки, несмотря на хрупкий вид подвесных унитазов.

  4. Доступ к регулировке подачи воды для безопасности помещения.

  5. Бесшумный слив.

Подвесные унитазы смотрятся прекрасно в помещении с любым стилистическим решением. Благодаря незаметным коммуникациям и универсальной форме сантехники, инсталляции Грое дают возможность экспериментировать с дизайном помещения.

Удобные конструкции от производителя Grohe помогают экономить пространство в помещении, что очень актуально для оформления крохотных ванных комнат.

Как выбирать инсталляции Grohe?

Уверенность в качестве продукции Grohe делает продукцию производителя востребованной. Но при покупке нельзя ориентироваться только на громкое название бренда, важно всегда проявлять бдительность и оценивать отдельные характеристики товара:

  • Высота и ширина конструкции – зависит от особенностей ниши, в которую планируется установить инсталляцию.

  • Функциональность – простые инсталляции имеют доступную цену, но являются просто способом для фиксации унитаза. Производитель предлагает более сложные конструкции со скрытым освежителем, возможностью подсветки кнопок, улучшенной шумоизоляцией. Разумеется, за каждое дополнительное новшество и удобство придется заплатить, цена функциональных конструкций возрастает.

Единственный минус современных инсталляций от Грое – установка. Она более сложная, чем монтаж обычного унитаза, но выполнение работ позволит получить прекрасный результат. Ванная комната с инсталляцией для унитаза Grohe преображается: даже в случае выбора самой простой конструкции она становится более функциональной и стильной.

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Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe: экономия пространства и функциональность
Инсталляции для унитазов Grohe – отличное решение для того, чтобы сделать дом функциональным. Комфортная и стильная ванная, созданная с использованием современной сантехники – то что нужно для успешного начала дня и приятного его завершения.
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