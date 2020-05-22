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Досуг Сегодня, 10:3346
Насосы для воды – помощники комфортной жизни

На сегодняшний день обеспечение комфортного проживания за городом в собственном частном доме — не проблема. Большинство жильцов загородных домов уже давно пользуются всеми доступными и современными удобствами: канализационной системой, системой отопления, горячим и холодным водоснабжением. Все привычные нам городские удобства можно организовать за городом, благодаря бытовым насосам для воды.

Насос для воды купить не сложно, ведь рынок данных товаров переполнен широким ассортиментом, но для организации водоснабжения для частного дома необходимы некоторые знания, так как является достаточно сложной технической системой. Не имея специальных знаний, насосы для воды выбрать непросто, но сотрудники нашей компании непременно помогут сделать правильный выбор.

Интернет-магазин shurik-ua.com предлагает своим клиентам широкий выбор насосов, отличающихся между собой принципом работы, а именно:

  • вибрационный;
  • дренажный;
  • фекальный;
  • скважинный;
  • циркуляционный;
  • фонтанный;
  • центробежный;
  • насосная станция.

Насос для откачки воды может быть поверхностного или погружного (скважинного) типа. Последние погружаются просто в воду. Чаще всего, применяются для колодцев, дренажа и ликвидации фекалий. Первые же устанавливают на участке. Применяются на садовых и дачных участках. Кроме того, к ним относятся напорные и циркуляционные насосы, насосные станции.

Определить, какой же тип больше всего подходит поможет снятие замеров до зеркала воды. Погружной скважинный насос устанавливается в случае залегания воды более чем на 8 метров, самовсасывающий насос можно установить при расположении воды на расстоянии до 8 метров.

Выбирая насос, стоит обратить внимание на наличие:

  • защиты от «сухого хода», которая предупреждает вероятность сгорания насоса при отключении подачи воды или попадание в неё воздуха. Насос сразу отключается;
  • защиты от перегрева двигателя (возникает при max нагрузках);
  • блокировки ротора, защиты от попадания вовнутрь конструкции посторонних предметов;
  • системы по регулировке напряжения (высокого и низкого);
  • функции плавного пуска, которая минимизирует возникновение различных аварий.

Наличие данных защитных функций значительно продлевает выбранному оборудованию период эксплуатации. Выбрав более современную модель техники, можно быть уверенным в наличии функции по защите от проточек, при помощи которой своевременно выявляются неисправности в системе водоснабжения, что позволяет быстро их устранить.

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Насосы для воды – помощники комфортной жизни
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
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