The Neighbourhood соберут Дворец Спорта в Киеве

Многие слышали фразу: делить все на черное и белое. А многие на этом построили свою жизнь. Но если и жить в стиле черно-белого кино, то только под песни The Neighborhood. Этим ребятам такая гамма пришлась по душе и их ч/б стилистика клипов смотрится очень даже гармонично.



The Neighbourhood снова посетят Украину

У нас есть замечательная новость - The Neighborhood Киев посетят снова и подарят драйвовый и яркий концерт, представив альбом “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”.

В прошлый раз коллектив выступал в столичном концертном клубе Atlas, который вмещает до 700 человек. Мероприятие было настолько востребованным, что билеты были раскуплены практически моментально и организаторам пришлось огласить солд-аут задолго до самого концерта. В этот раз The Neighbourhood замахнулись на семитысячный Дворец Спорта. Заметьте, площадка, которая больше в десять раз! Мероприятие пройдет 02 декабря 2020 года. А билеты уже доступны к продаже в режиме онлайн.

Даже сами участники группы отмечают, что не имеют такой популярности в родной Америке, как в Польше, России и Украине. Поэтому каждый раз с удовольствием они готовы приезжать и радовать нас новыми взрывными композициями. На этот раз это песни из альбома “Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing”.





Немного о новом альбоме The Neighbourhood

В буквальном переводе название альбома звучит так: Тяжело представить, что The Neighbourhood когда-нибудь поменяется. А нужно ли им меняться вообще? Мы любим их оригинальность и особенные “нейбохудовские” мотивы.

Возможно, такое название - своеобразный вызов. После выпуска композиции “Sweater Weather” слава парням свалилась как снег на голову. Многие недоброжелатели даже называли их “коллективом одной песни”. И собственно, чтоб доказать обратное - появился новый альбом с таким названием.

Новый альбом The Neighbourhood это соединение четырех отдельных сборников: трех Extended Play и одного лонгплея:

“Hard”,

“To imagine”,

“Ever Change”,

“The Neighborhood”.

Творчество The Neighborhood больше нравится подросткам как внешним видом участников (тату, тонкие лодыжки, кеды), так и текстами о самых ярких чувствах и переживаниях этого возраста. Как мы знаем, подростковый период для всех самый эмоциональный этап жизни.



Да, возможно The Neighborhood и выбрали черно-белую гамму, но именно в таких картинах можно самому придумать краски и раскрасить мир так, как тебе этого хочется.

Не забудь: 02 декабря, Дворец Спорта. The Neighborhood ждут тебя. До встречи!