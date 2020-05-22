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Досуг Вчера, 22:4837
Выбираем качественный журнальный стол

Журнальные столики – обязательный атрибут гостиной комнаты, и не только. Сейчас модно ставить их как на открытых пространствах, так, например, в офисе, дополняя их креслами или компактным диванчиком.

В наше время выбор журнальных столиков https://amf.com.ua/stoly/zhurnalnye/ поистине велик и разнообразен. Современные производители с года в год представляют все новые и новые модели. Но как выбрать лучший из них? Как не потеряться в широком ассортименте изделий?

Разновидности журнальных столов

Современные журнальные столики наделены широким функционалом. Они используются как дополнение к дивану или креслам, так и для хранения периодики и книг. Учитывая то, как именно мебельное изделия будет использоваться, их можно разделить на следующие виды:

  • Для журналов, книг и периодики. Такие модели, как правило, оснащены полками, нишами или ящиками – специально, чтобы можно было хранить разнообразные издания;
  • Кофейный столик, предназначенный для сервировки;
  • Как дополнение к имеющейся мягкой мебели;
  • Подставка – чаще всего используется для размещения на нем телефонов и аксессуаров, ваз с цветами и разнообразные элементы декора;
  • Столик-витрина. Предназначен для всевозможных сувениров, фоторамок и прочих памятных вещиц и аксессуаров;
  • Столик-трансформер. Имеет специальный механизм, позволяющий регулировать площадь столешницы либо высоту ножек, что превращает его в традиционный обеденный стол.

Что же касается формы журнальных столов, они, как правило, представлены в следующих вариантах: квадратные и прямоугольные, круглые и овальные.

Первые более естественно смотрятся в просторных, в то время как вторые – в компактных комнатах, где приветствуется экономия пространства.

Материалы изготовления столиков

Журнальные столы изготовляют с разнообразных материалов, но самыми популярными остаются:

  1. С натурального дерева. Надежный и безопасный материал, отличающийся особой прочностью и непревзойденным внешним видом, поскольку текстура, которая украшает всю поверхность журнального столика, - неповторима и уникальна.
  2. Стеклянные. Имеют изысканный внешний вид, лаконичные формы, позволяют в некотором роде визуально расширить пространство.
  3. Комбинированные. Характеризируются использованием различных материалов, например, столешница деревянная, а ножки металлические.

Помимо этого, существуют варианты, изготовленные с МДФ, натурального или штучного камня, а также пластика.

Критерии выбора журнального столика

Прежде чем покупать журнальный столик, обязательно стоит обратить пристальное внимание на его размеры и стиль. Он должен максимально гармонически вписываться в господствующий интерьер комнаты, идеально подходя как по цвету, так и по размерам.

Немаловажным критерием является материал изделия. Если Вам нужен столик для повседневного активного использования, лучше все выбрать модель, выполненную с прочных и устойчивых материалов. Если журнальный стол рассматривается скорее как декоративный вариант, можно остановить свой выбор на более доступных вариантах.

Помимо этого, не упускаем из вида качество выполнения столика, он не должен иметь каких-либо дефектов – вмятин, потертостей и прочих изъянов. Покупать подобную мебель лучше всего в надежных торговых точках, в частности – в интернет-магазинах производителей, где и качество высочайшее, и стоимость более приемлема.

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Выбираем качественный журнальный стол
Выбираем качественный журнальный стол
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