Техобслуживание авто: сроки и ключевые особенности

Техническое обслуживание – это комплекс мер, призванных найти и устранить те или иные неисправности и дефекты, от которых, в первую очередь, зависит безопасность езды. Именно поэтому ТО автомобиля должно проводиться на регулярной основе, чтобы в дальнейшем поломки не стали для водителя полной неожиданностью.

Как правило, частота проведения техобслуживания транспортно средства указана в документации авто, как и многая другая полезная информация, позволяющая сориентироваться, когда именно заменять те или иные запчасти и компоненты.

Помимо этого, многие владельцы автомобилей руководствуются следующими критериями:

Показателем пробега транспортного средства;

Временными интервалами (например, каждая запчасть или компонент авто имеет свой срок службы).

Часто ли нужно проводить ТО автомобиля?

Забегая наперед, отметим, что техническое обслуживание нужно проходить, в независимости от того, насколько часто Вы используете транспортное средство. Даже если авто больше простаивает в гараже, нежели ездит, каждый год в обязательном порядке следует обеспечивать его ТО.

Что же касается вопроса о том, как часто нужно делать техобслуживания автомобиля, тут можно отталкиваться от показателя пробега.

10 тыс. км

По достижении автомобилем показателя пробега в 10000 км, нужно, прежде всего, поменять топливный и воздушный фильтры, а также провести замену масла. Кстати, особой популярностью в автовладельцев пользуется моторное масло Ликви Моли от ведущего немецкого производителя, характеризирующееся высочайшим качеством и обеспечивающее надежную работу двигателя.

Помимо этого, заменяются такие расходные материалы, как:

Свечи зажигания;

Фильтр салона;

Жидкость для трансмиссий.

Важный момент: не стоит экономить на так называемых «расходниках». Это может негативно сказаться на работе автомобиля.

30 тыс. км

В данном случае возникает необходимость полной диагностики автомобиля и, следовательно, замены тех или иных деталей. В частности следует купить тормозную жидкость и провести ее замену. Разумеется, в обязательном порядке проводится замена всех «расходников».

60 тыс. км

На этом этапе в специализированных автосервисах проводиться тщательная компьютерная диагностика транспортного средства, после чего владелец авто получает четкую картину того, что следует починить и какую деталь или запчасть нужно заменить.

Как уже упоминалось, экономить на запчастях – не лучший вариант. Это чревато еще более серьезными проблемами с авто. Вот, например, запчасти на БМВ, как и на любой другой автомобиль популярных марок, можно запросто заказать на сайте автосервиса Oiler. Все товарные предложения, имеющиеся в каталоге, отличаются высоким качеством, надежностью и приемлемыми ценами.