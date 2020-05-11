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Треккинговая обувь Scarpa: качество в деталях

Компания Scarpa имеет долгую и интересную историю, берущую начало с лорда Руперта Гиннесса и его идеи поддержать мастерство сапожников итальянского региона Монтебеллуна. В 1938 году богатый и успешный бизнесмен, ректор Дублинского университета, основатель пивоварни Guinness создает ассоциацию обувных мастеров г. Асоло и называет ее S.C.A.R.P.A. В 1965-м ее выкупает семья Паризотто и продолжает развитие без того известной и приносящей хорошую выгоду мастерской.

Альпинизм и братья Паризотто

Сапожники шьют горные и лыжные ботинки для жителей северной Италии, постепенно расширяя ассортимент предлагаемой продукции. Так, в начале 70-х гг. ХХ ст. братья Паризотто первыми обращают внимание на рост поклонников альпинизма в Европе и сосредотачивают усилия на производстве альпинистской обуви. Они создают первые в мире пластиковые ботинки для восхождений, которые сразу же оценили как любители этого вида активности, так и профессиональные спортсмены. Со временем эти ботинки претерпели ряд усовершенствований и превратились в пластиковую пару, рассчитанную на высотные и зимние восхождения. Сегодня их используют в сложнейших экспедициях и без сомнения они являются предметом гордости Scarpa.

Второе поколение семьи Паризотто

Второе поколение Паризотто приступает к работе в 80-х годах. В традиционные и культурные устои фирмы они привносят инновации и творчество. Заметно расширяется модельный ряд обуви. К горным, альпинистским и лыжным ботинкам присоединяется обувь для путешествий и походов. Трекинговые обувь удивляет своей функциональностью и технологичностью, например Scarpa первой выпустила на рынок обувь для треккинга с мембраной Gore-Tex.

Современные тенденции

В какой обуви предпочитает ходить нынешнее поколение? Правильно, в стильной, удобной и практичной. Бренд вновь предугадывает желание клиентов. Универсальные мужские кроссовки Scarpa подойдут как для походов в горы, так и для повседневной носки в городе. Прочная прорезиненная подошва с выраженным протектором обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и обладает высокой износостойкостью. Стильный дизайн и яркий цвет верхнего материала позволяют подчеркнуть индивидуальность. Беговые трейловые модели развивают выносливость и силу, отлично защищают ногу на подъемах и спусках, удерживают спортсмена на мокрых болотистых или каменистых участках. Кроссовки для хайкинга характеризуются глубокой шнуровкой, что позволяет зафиксировать их под индивидуальные особенности любой стопы. Прорезиненный носок и усиленный задник защищают ногу от острых камней и веток. Перфорированные стелька и язычок не запаривают ногу даже в жаркий день. Scarpa собственным примером учит нас гордится хорошо сделанной работой. Выбирайте и вы мужские и женские модели кроссовок по ссылке. Не отказывайте себе в удовольствии, носить по-настоящему качественную обувь.

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