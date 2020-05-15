При планировании ремонта один из наиболее актуальных вопросов – цена вопроса. От бюджета зависит, какие идеи можно реализовать в квартире или офисе, а от которых придется отказаться из-за стоимости. На украинском рынке цены на ремонтные работы существенно отличаются. Зависит это как от объективных, так и от субъективных факторов. Предлагаем вам разобраться, как сделать ремонт по оптимальной стоимости.

Цены на ремонтные работы: объективные факторы

Стоимость работы мастеров основывается на двух факторах: сложности задачи и объема. Рассмотрим на простом примере – укладке плитки. В таком случае берется цена за квадратный метр, и умножается на площадь, которой нужна отделка. То есть просчет стоимости прозрачный и понятный. Отдельно отметим, что в цену работ стоимость материалов не входит, она считается отдельно. И стоимость не влияет на расценку работ мастера. Они будут работать с итальянской керамикой, и китайской продукцией на одинаковых условиях.

При просчете сметы ремонта каждый этап работ, каждая задача просчитывается отдельно и вносится в бюджет отдельной статьей. Если вы заказываете «ремонт под ключ», то смета будет представлять собой сумму отдельных статей собранных в один комплекс.

Сложность работ определяется:

тем, сколько времени необходимо на ее выполнение;

требуются ли дня нее специальная квалификация.

Так, оклейка обоев – задача более простая, чем декоративная штукатурка. Потому цена за метраж оклейки обоев будет меньше, чем за метр «декоративки».

Факторы, которые влияют на стоимость работ

Если вам требуется сделать ремонт в самые краткие сроки, будьте готовы, что за скорость придется доплатить. Для ускорения процесса без потери качества необходимо привлекать больше рабочих в бригаду. Или же мастера работают больше часов в сутки, - и сверхурочные будут более чем справедливыми.

Другой фактор – искусственное завышение расценок в отдельных компаниях. И это негативная тенденция. Цена должна быть честной. Естественно, квалифицированные специалисты не могут работать «за еду». Но и дополнительные наценки у раскрученных фирм не допустимы.

Где найти честные цены?

Оптимальные цены на проведение ремонтных работ на столичном рынке предлагает компания «НеоСтрой». Вы можете ознакомиться с ними на сайте https://neostroy.com.ua и ориентироваться при составлении сметы ремонта в вашей квартире. Однако для расчета точной стоимости нужен индивидуальный подход и оценка специалистом объекта.