Приобретение жилья в Испании с ВНЖ и без него: в чем разница и что лучше?

При покупке жилья в Испании мало кого интересует получение ВНЖ. Ведь апартаменты покупаются в качестве инвестиций, и проживать в этой стране собираются далеко не все. Но тут есть один нюанс.

Дело в том, что процедура покупки недвижимости с видом на жительство и без него кардинально отличается. В последнем случае вам придется потратить больше времени и нервов. Но и получить ВНЖ не так-то просто. Поэтому, чтобы понимать, стоит ли игра свеч, рассмотрим основные нюансы покупки жилья в Испании – а вы уже сами решайте, каким способом пользоваться.

Приобретение недвижимости без ВНЖ

Если вы не собираетесь оформлять ВНЖ, то для приобретения недвижимости рекомендуется обращаться в испанское агентство. В идеале – в авторитетное, которое занимает лидирующие позиции в рейтингах и имеет соответствующую репутацию.

Как вы могли уже догадаться, общаться с менеджерами придется на испанском. Ровно как и с продавцом, нотариусом и другими людьми. Документы тоже будут полностью на испанском. Поэтому вам надо либо хорошо владеть языком, либо нанять профессионального, а главное – надежного переводчика, которому можно доверять.

Приобретение недвижимости с ВНЖ

Чтобы получить ВНЖ, нужно покупать апартаменты, таунхаусы или виллы в Испании ценой от 500 тысяч евро. После этого вы получите право оформления данного документа для всех членов семьи.

После получения ВНЖ появляются следующие возможности:

можно приезжать в Испанию когда угодно и на любой срок;

можно не приезжать длительное время;

можно стать резидентом (надо пробыть в Испании не менее 184 дней в году);

можно переехать с семьей (испанская недвижимость – это «запасной аэродром» на случай форс-мажорных ситуаций).

Через 5 лет с момента покупки недвижимости вы можете ее продать, оставив себе ВНЖ. А через 10 лет у вас появляется право подать заявление на получение испанского гражданства. Но для этого надо соблюсти 2 дополнительных условия: не покидать страну дольше чем на полгода и ежегодно проживать здесь не менее 184 дней.

При приобретении испанской недвижимости с ВНЖ можно обращаться в любое агентство в своей стране. Достаточно договориться с ней о сотрудничестве, подписать договор – и все заботы она возьмет на себя. Вам не придется общаться с испанскими продавцами и нотариусами, переводить документы и пр. Это же минимизирует любые риски, ведь сделка будет проводиться под строгим контролем специалистов.