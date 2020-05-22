 

Строительство ферм для животных, или Как открыть свиноферму?

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Строительство ферм для животных, или Как открыть свиноферму?

Строительство свинофермы – выгодная инвестиция денежных средств. Чтобы избежать ошибок и финансовых потерять, советуем довериться одному подрядчику и заказать проект фермы под ключ.

Компания Frait займется оптимизацией затрат: обеспечит проектно-сметную документацию, поможет с освоением строительных площадок, решит вопросы материально-технического обеспечения, предоставит необходимую технику для животноводческих ферм.

Как создать проект свинофермы? 

С чего начинается строительство свинофермы. Разберем основные этапы:

  • Подготовительные работы.

Для начала нужно решить, какое количество поголовья будет жить на ферме. Исходя из этого, определяемся с размерами будущей свинофермы.

  • Выбор материала.

Стены могут быть из кирпича или шлакоблока, древесины или газосиликатных блоков. Крыша – из профлиста, металлочерепицы или кровельных сэндвич-панелей.

  • Проектирование пола.

Щелевые полы из чугуна, прочного пластика или бетона позволяют легко избавляться от продуктов жизнедеятельности хрюшек. Через щели навоз стекает по специальным канавкам, обеспечивая чистоту и санитарные нормы в свинарнике.

  • Проектирование вентиляции, отопления и освещения.

Отопление позволяет животным комфортно себя чувствовать в зимнее время. Вентиляция создает регулярный воздухообмен на ферме. Энергосберегающие лампы позволяют сократить расходы на электричество.

  • Оборудование для свинофермы.

Все для свиноводства можно приобрести у компании Frait: бункерные кормушки, станки для опороса, клетки, ограждения и пр. Оборудование для свинарников поможет оптимизировать процесс выращивания поголовья животных.

Что необходимо для строительства ферм?

Некоторые планируют построить коровник или свинарник с нуля, другие склоняются к реконструкции свинофермы или фермы для коров.

Строительство молочной фермы или свинарника – достаточно сложный процесс. Нужно учесть множество деталей: от возведения каркаса будущей базы для скота, до обеспечения комфортных условий животным.

Чтобы реконструкция или возведение с нуля фермы прошло максимально гладко, а в перспективе стало выгодным инвестиционным проектом, советуем рассмотреть такой вариант, как строительство свинофермы под ключ.

Компания Frait разработает и согласует с заказчиком проект животноводческой фермы. Это позволит максимально быстро оправдать вложения и получать прибыль с бизнеса по выращиванию сельскохозяйственных животных.

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