Целебные и лекарственные травы для нашей нервной системы

Целебные травы используются как в традиционных, так и в нетрадиционных формах медицины около 5000 лет. Врачи и целители разных культур и цивилизаций на протяжении всего времени применяют лекарственные травы для нервной системы, чтобы защитить организм от стресса и беспокойства, снять тревожность, подлечить расстройство сна.

Ромашка

Ромашка, обычно употребляется в виде чая и является одной из самых универсальных трав. Греческие врачи Гиппократ и Диоскорид, римский врач Гален и натуралист Плиний Старший включили ромашку в свои практики. Более того — даже древние египтяне использовали ее в процессе мумификации.

Одним из известных преимуществ ромашки является ее способности снимать:

стресс,

тревогу,

лечить депрессивные расстройства.

Ромашка хорошо известна как мягкий транквилизатор и индуктор сна, ее седативное действие может быть связано с флавоноидом, который взаимодействует с рецепторами в мозге. Исследования показали, что низкие дозы ромашки снимают беспокойство, а высокие дозы помогают при расстройствах сна.

Лаванда

Лаванда известна своим прекрасным ароматом, она издавна использовалась в качестве лекарства от целого ряда заболеваний: от бессонницы и усталости до депрессии и тревоги. Лавандовое масло оказывает седативный эффект и помогает расслабить определенные мышцы. Оно также обладает антибактериальным и противогрибковым действием.

Исследованиями было подтверждено, что лаванда снижает симптомы тревоги у людей с тревожным расстройством так же эффективно, как и известные фармакологические препараты. Аромат лаванды способствует снижению тревожности в стрессовых ситуациях. Так же было отмечено его положительное воздействие на женщин в послеродовой депрессии.

Мелисса лекарственная

Мелисса относится к семейству мяты и использовался еще в средние века для борьбы со стрессом и беспокойством. Она способствует улучшению сна и пищеварения. При использовании с другими успокаивающими травами мелисса может быть эффективным успокаивающим средством, снимать беспокойство и восстанавливать нарушенный сон.

Валериана

Известно, что еще во втором веке валериану использовали для лечения бессонницы и тревоги, хотя популярной в Европе она стала только в 17 веке. Ученые считают, что валериана увеличивает количество гамма-аминомасляной кислоты в мозге и действует так же, как и известные фармакологические препараты. Многие люди отмечают заметный седативный эффект валерианы, хотя результаты научных исследований по этому поводу довольно противоречивы.

Возможно это вызвано накопительным эффектом седативных свойств валерианы. Исследования, подтверждающие ее положительное влияние на сон, показывали, что длительное употребление валерианы (от 28 дней и больше) способствовало улучшению качества сна и его продолжительности, при этом удавалось избежать негативных побочных эффектов, свойственным медикаментозным препаратам седативной группы.