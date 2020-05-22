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Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества

Энергоэффективность дома в условиях активного повышения цен на энергоносители, а, следовательно, и на отопление, - вопрос актуален, и даже очень. И чтобы в зимний период счета, мягко говоря, не поражали Вас заоблачными суммами, самое время позаботится об утеплении собственного жилища.

К счастью, существует множество разнообразных утеплителей, имеющих своих «плюсы» и «минусы», но сегодня мы рассмотрим преимущества использования пенопласта, который зарекомендовал себе себя исключительно с позитивной стороны.

Кстати, достаточно большой выбор пенопласта, клеевых смесей и прочих материалов представлен на сайте VIK BUD. Компания предлагает высококачественные товары по доступным ценам и быстрой доставкой по Киеву, Киевской области и прилегающих областях.

Преимущества использования пенопласта

Пенопласт, как утеплитель, используется довольно часто, поскольку данный материал имеет ряд важных преимуществ, в частности:

  • Невысокая стоимость, если сравнивать его с другими утеплителями;
  • Высокие теплоизоляционные свойства. Поскольку пенопласт – вспененная твердая масса, соответственно в нем имеется приличное количество воздуха, который, как известно, плохо проводит тепло;
  • Имеет незначительный вес, практичен, легко поддается кройке, удобен во время монтажа;
  • Обеспечивает отменную звуко- и шумоизоляцию;
  • Подходить для утепления разных частей дома – фасадов, крыш, подвалов, чердаков, фундаментов;
  • Устойчив к влаге, не боится всевозможных грибков и плесени.

Ищете действительно качественный пенопласт и все необходимые для его монтажа материалы? Выбирайте и заказывайте на сайте «Вик Буд». Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, используйте контакты VIK BUD , чтобы связаться с сотрудниками компании, которые предоставят всю интересующую Вас информацию.

Советы экспертов

Прежде всего, специалисты советуют тщательно ознакомиться с рекомендациями и инструкциями по монтажу пенопласта, которая, как правило, наноситься либо на упаковку утеплителя, либо находиться на специальном вкладыше. В крайнем случае, можно просто посетить официальный сайт компании-производителя.

Помимо этого, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Выбирайте исключительно качественный и сертифицированный пенопласт. Экономить на утеплитель крайне нежелательно, дешевые варианты вряд ли справляются со своими функциями, да и срок их службы незначителен;
  • Тщательно осматриваем края пенопласта перед его монтажом. Они должны быть ровные, без сломов и прочих дефектов. Это позволит максимально плотно провести укладку утеплителя – без зазоров и щелей, через которые тепло может «просачиваться» наружу;
  • Для монтажа пенополистирола использовать исключительно специальный клей, а не тот, что «завалялся в подвале» (например, для плитки);
  • Обязательно используем качественные цокольные профиля, дюбеля-зонтики и прочие крепежные элементы. Они позволять обеспечить дополнительную надежную фиксацию пенопласта на той или иной поверхности;
  • Не забывает об армирующей сетке, ведь она предотвращает появление на стене трещин и прочих дефектов. Лучше всего отдать предпочтение сетке, имеющей так называемую щелочестойкость.

Важно приобретать и сключительно качественные утеплители и необходимые для их монтажа материалы. Ведь от этого будет зависеть эффективность утепления дома, а, следовательно, и сохранения тепла внутри жилища.

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Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества
Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества
Энергоэффективность дома в условиях активного повышения цен на энергоносители, а, следовательно, и на отопление, - вопрос актуален, и даже очень. И чтобы в зимний период счета, мягко говоря, не поражали Вас заоблачными суммами, самое время позаботится об утеплении собственного жилища.
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