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Как выбрать холодильник с учетом его ключевых характеристик

Не существует универсального совета, следуя которому можно выбрать идеальный по всем параметрам холодильник. Если вы планируете его покупку, учитывайте свои финансовые возможности, потребности, количество членов семьи и вкусовые предпочтения, касающиеся внешнего оформления бытового прибора. Кроме этого, постарайтесь выбрать холодильник в интернет-магазине, где опытные продавцы-консультанты смогут рассказать обо всех особенностях, плюсах и минусах понравившейся модели.

Размер и объем холодильника – важные параметры выбора

Не все квартиры могут похвастаться просторными кухнями, поэтому одним из ключевых параметров выбора холодильника является его размер. Для небольшой комнаты (площадь до 8 кв. м) подойдет прибор шириной до 55 см. Стандартные габариты 60х60 см оптимальны для кухни среднего размера. Модели Side by Side или French Door будут смотреться гармонично в просторных помещениях.

Если семья небольшая или холодильником планирует пользоваться один человек, можно ограничиться агрегатом, высота которого не превышает 1 м. Такие модели чаще всего используют как встраиваемые.

На объем прибора влияют размеры его корпуса. Этот показатель будет оптимальным для семьи до 4 человек, если окажется не меньше 200 л. Семейная пара без детей (или один человек) может ограничиться холодильником вместительностью до 150 л. Для большой семьи минимальный объем должен быть 300 л.

Типы камер и наличие дополнительных отделений

Современные модели холодильников обычно состоят из двух камер: холодильной и морозильной. В холодильной поддерживается температура от 0 до +8 градусов, а в морозильной – от -24 до -6 градусов. Камеры могут располагаться рядом или друг под другом.

Некоторые модели имеют дополнительные отделения. Чтобы решить, нужны ли они вам, ознакомьтесь с их спецификой:

  • Нулевая камера. Используется для хранения молочных, мясных или любых других скоропортящихся продуктов. Здесь поддерживается более низкая температура, благодаря которой они дольше остаются свежими. Различают сухую (уровень влажности не превышает 50 %) и влажную (влажность достигает 95 %) зону свежести.
  • Зона для хранения овощей и фруктов. Такой отсек есть практически в каждом холодильные. Температура в нем достигает + 8 градусов. Благодаря ей овощи, фрукты и зелень не перемерзают, длительное время сохраняют свой вкус и полезные свойства.
  • Отсек для вина. Подходит не только для алкоголя, но и любых других напитков. Температуру в этом отделе можно регулировать.

Предложение какого бренда выбрать

Холодильники от разных торговых марок имеют свои плюсы и минусы. Согласно рейтингу, составленному на основе отзывов покупателей, можно выделить несколько ведущих брендов: Bosch, Samsung, LG, Indesit, Ariston, Siemens.

Важно не забывать, что у каждого производителя бывают как удачные, так и неудачные модели. У некоторых торговых марок приходит в негодность раньше гарантийного срока каждый десятый холодильник, у других – каждый сотый или даже тысячный.

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