Полочные стеллажи для складов и их влияние на эффективность развития бизнеса

Основное назначение любого вида складского помещения — хранение и бесперебойное снабжение заказами своих клиентов. Чтобы повысить эффективность и производительность логистической системы, применяются полочные стеллажи. Они позволяют сэкономить полезную площадь склада, но самое главное, помогают получить быстрый доступ к необходимым товарам. От правильности выбора и расположения складской мебели в помещении во многом зависит успех развития бизнеса – проблемы на складе замедляют отгрузку, клиенты недовольны и не хотят возвращаться, находя нового продавца.

Конструкция складской мебели

Неотъемлемым элементом помещения логистической системы является специализированная мебель. Для склада полочные стеллажи играют важную роль, так как от них зависит вместимость, рациональное использование полезной площади, быстрый и свободный доступ к любым товарам.

Конструктивно полочный стеллаж представляет собой шкаф открытого типа, состоящий из стоек, траверс и раскосов. Каждый узел имеет соответствующее предназначение:

Стойки с перфорацией — металлические профили, устанавливаемые в вертикальном положении. Они являются основой всей конструкции. Раскосы — боковые перемычки, повышающие надежность и устойчивость оборудования. Траверсы — лицевые перемычки, которые не только соединяют стойки, но еще и служат основой для установки полочек. Перфорация стоек позволяет регулировать размеры ярусов, что немаловажно при расположении соответствующих грузов. Полочки — изготавливаются из стали или древесины. Стальные изделия характеризуются повышенной грузоподъемностью и долговечностью.

Нижняя часть стоек имеет специальные элементы — подпятники, которые повышают устойчивость складской мебели.

Особенности сборки конструкций

Полочный стеллаж для склада представляет собой массивное разборное оборудование, что упрощает не только особенности его монтажа, но и транспортировку. Различают два типа креплений:

На зацепах — такой способ еще называется ножевым. Он представлен наличием перфорации в конструкции стойки, что позволяет клиенту самостоятельно нивелировать размерами ярусов. Болтовое — характеризуется высокой надежностью, поэтому такие типы мебели имеют большую степень грузоподъемности.

Выбор соответствующего типа крепления полочных стеллажей зависит от типа склада и вида хранимых в нем грузов.

Преимущества применения

В Украине производятся полочные стеллажи днепровским предприятием Форстор. Многолетний опыт, профессиональное современное оборудование и тщательный контроль выпускаемого оборудования — залог популярности изделий не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. По ссылке можно посмотреть реализованные проекты компании https://forstor.ua/our-projects/projects-pol/.

Популярность полочных стеллажей для складских помещений оправдана рядом следующих достоинств:

Экономия полезной площади за счет размещения большого количества товаров. Свободный и беспрепятственный доступ к хранимым грузам. Отсутствие необходимости использования специальной техники для разгрузки и погрузки. Возможность применения для негабаритных товаров.

Металлические стеллажи отличаются не только высокими параметрами грузоподъемности, но еще и износоустойчивостью. Срок службы таких устройств исчисляется десятилетиями, но все зависит от правильности их эксплуатации.

Виды полочных стеллажей по грузоподъемности

Складская мебель изготавливается преимущественно из металла. Специально для неотапливаемых помещений с высокой влажностью рекомендуется выбирать устройства, производимые из нержавеющей стали или с оцинкованным покрытием. Металлические стеллажи из металла в зависимости от нагрузки классифицируются на три основных вида:

легкие — грузоподъемность не превышает 300 кг на полку;

среднегрузовые — до 500 кг;

грузовые — полка способна выдерживать вес до 900 кг.

Последний вид устройств еще называется усиленным, а используется такая мебель преимущественно на производственных предприятиях для хранения тяжелых грузов.