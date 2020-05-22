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Какой метод наращивания волос самый безопасный

Наращивание волос – инновационная технология, позволяющая кардинально преобразиться. Из многочисленных услуг индустрии красоты данная процедура является относительно безопасной, но учитывая разность методик, перед тем, как выбрать окончательно какую-то из них, стоит разобраться в нюансах. Сотрудники компании Zirkova помогли сделать нам достоверный материал по выбору способа наращивания, который является самым безопасным. Это известный производитель, который имеет отменную репутацию благодаря своей ориентации на нужды потребителя. Если у вас остались вопросы, можете по ссылке интернет-магазина получить полноценную консультацию от профессионалов экстра-класса.

Методы наращивания волос и их безопасность

Современные красавицы со страниц журналов и экранов мониторов своей роскошной блестящей шевелюрой, порой нагоняют на среднестатистических женщин легкое чувство неполноценности. Но это до того момента, пока не становится ясно, что волосы то практически у них у всех не свои, а результат всего лишь процедуры наращивания волос. Сегодня такая процедура доступна каждой, главное определиться – какой из существующих способов наиболее безопасен.

Самым простым и быстрым способом является наращивание волос на заколках. Минусом этого метода является необходимость каждый вечер снимать трессы, а затем надевать их снова. Такая методика полностью безопасна, делать ее можно абсолютно всем.

Вторым также достаточно безопасным способом является ленточное наращивание. Благодаря отсутствию воздействия высоких температур собственные волосы не травмируются практически. Клеевой состав считается разрешенным даже для женщин в период беременности, а также тем, кто имеет повышенную чувствительность кожи головы. Проносить такую прическу можно до двух месяцев, снятие лент требует вмешательства профессионалов, все можно сделать в салоне ZIRKOVA

Бионаращивание – тоже относительно безопасный метод, правда у нас он пока не получил широкой популярности. Биогель, используемый во время процедуры, имеет щадящий состав, не травмирует собственные волосы и кожу головы. К минусам можно отнести ограниченный выбор причесок из-за особенностей крепления прядей.

Самым популярным считается горячее капсульное наращивание. Дуэт высоких температур и химических клеевых составов – не самое безобидное, что может быть для волос и кожи головы. Но если использовать только профессиональные средства, то за собственную безопасность можно не опасаться.

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Теги: news, новости, Украина, Волосы, наращивание, 7dniv, 7dnivinfo  
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