Самые популярные автомобили Lexus в Украине

Автомобили марки Lexus получили широкое распространение на территории Украины. С каждым годом они становятся все более востребованными и получают достойное развитие. Ознакомиться с полным модельным рядом бренда можно на https://www.lexus.ua в соответствующих разделах сайта. Мы же рассмотрим потребительский спрос и обозначим самые популярные автомобили марки Lexus, которые украинцы чаще всего приобретали в начале 2020 года.

3 самые популярные модели Lexus в Украине

Оговоримся: обозначая рейтинг наиболее популярных моделей мы используем дилерские данные по продажам в первые месяцы текущего года. В целом на рынке ситуация может несколько корректироваться, так как получить точные данные о продаваемых автомобилях Lexus частными лицами (от одного владельца к другому) практически невозможно. Поэтому представим рейтинг на основании исключительно официальных данных.

ТОП-3 самых популярных моделей автомобилей марки Lexus в Украине по этой версии:

Премиум-кроссовер RX – абсолютный лидер сегмента E-SUV Premium. Установке рекорда продаж во многом способствовало начало реализации обновленной модели. Премиум-кроссовер NX – занимает второе место по популярности. Компактный кроссовер UX – обладатель третьего места при анализе потребительского спроса.

Впрочем, другие модели Lexus также пользуются широким спросом и уже в ближайшее время могут занять лидирующие позиции. Единственный нюанс – стремительный рост предложений на вторичном рынке. Украинцы все чаще продают модели, бывшие в эксплуатации незначительный промежуток времени и прошедшие полный технический осмотр с многоэтапной диагностикой. В результате предложения дилеров рискуют оказаться менее выгодными. Впрочем, выбор в пользу новых автомобилей для многих покупателей продолжает являться обоснованным.

Почему в тройке лидеров именно эти модели Lexus?

Определить причины популярности автомобилей можно путем анализа интересов потребителей и их проецирования на предложение бренда. Проще говоря, именно эти модели удовлетворяют потребности автолюбителей в полной мере и соответствуют критериям цены, который продолжает оставаться важным даже при покупке машины класса премиум. Рассмотрим черты моделей, которые могли лечь в основу их популярности.

Lexus RX – одна из старейших и наиболее востребованных моделей бренда. Массовый выпуск автомобиля начался в 1998-м году. С того момента машина претерпела массу изменений и получила тотальное обновление – как внутреннее, так и внешнее. Сегодня это 5-дверный премиум-кроссовер с колесной формулой 4х2. Модели четвертого поколения получили новый дизайн, оснащение двигателем мощностью 300 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКПП.

Lexus NX – компактный кроссовер класса премиум, который изначально выпускался в трех модификациях. В сравнении с лидером потребительского спроса модель можно считать довольно молодой, так как ее массовый выпуск стартовал лишь в 2014 году. Было представлено 3 модификации с гибридными и бензиновыми двигателями мощностью до 238 лошадиных сил. Автомобиль получил современный дизайн и передовую электронику, дизайн его салона неоднократно возглавлял тематические рейтинги.

Lexus UX – еще один компактный кроссовер, изначально представленный в двух модификациях 0 с бензиновым и гибридным двигателем. Дополнительно модель получила инновационный дизайнерский пакет с полностью измененной подвеской. Автомобиль оснащается электромотором и полным приводом. Установлена индивидуальная система безопасности, основным преимуществом которой является комплексная защита всех компонентов с повышенным риском при вождении.