Чем авторские букеты отличаются от обычных?

Авторские букеты – композиции, составленные по индивидуальной схеме. Как правило, флористом с именем и персональным брендом. Яркий пример – букеты на https://bloom.ua и аналоги, которые представляют собой подлинное творение флористического искусства. В теории они уникальны, неповторимы, не содержат шаблонных решений и характеризуются выраженной индивидуальной эстетикой.

Какие букеты можно считать авторскими?

Де-юре, авторским можно назвать любой букет, так как флорист (автор) принимает непосредственное участие в его создании. Де-факто подобных эпитетов достойны только профессионально созданные композиции с индивидуальным дизайном и оригинальным составом. От обычных букетов они отличаются принципом комбинирования цветов и элементов декора, компоновкой и множеством других качеств вплоть до типа использованной оберточной бумаги.

Главные черты современных авторских букетов:

Дизайн – в нем не прослеживаются банальные и шаблонные решения. Состав – часто присутствуют редкие, экзотические цветы. Структура – наблюдается оригинальное расположение элементов. Качество – никаких ослабленных креплений и увядающих цветов. Практичность – отсутствие резких запахов, пыльцы, шипов и осыпающихся лепестков.

Авторские букеты можно назвать продуманными до мелочей – в них нет изъянов. Ведь обратить внимание на нетривиальную эстетику и роскошь дизайна можно только в том случае, если вас не расстраивает стремительно увядающий цветок и едко пахнущая химикатами дешевая оберточная бумага. Поэтому красота флористической композиции неразрывно связана с высокими требованиями к качеству материала.

Профессиональный флорист уделяет внимание всем элементам букета – от цветов и декоративных трав до обертки, коробки и фиксирующего материала. Букет может по праву называться авторским только в том случае, если у него есть автор – специалист, создавший для себя профессиональный бренд. В этом случае флорист дорожит своей репутацией как самым ценным активом и не позволяет себе допускать ошибок.

Преимущества заказа авторских букетов

Букеты давно перестали быть символическими приложениями к основным подаркам. Сегодня уди учатся разговаривать и выражать чувства с их помощью – проявлять симпатию, говорить о любви, желать всего наилучшего, искренне поздравлять человека и поддерживать его. Чем больше внимания вы уделяете выбору букета, тем больше заботитесь о человеке, которому преподнесете подобный презент.

Авторские букеты идеальны со всех точек зрения и вот почему:

в них нет ни намека на «дешевизну» и банальность;

они говорят о том, что человек для вас действительно важен;

композиции дарят подлинное эстетическое удовольствие;

они очень долго живут в вазе и радуют глаз;

их можно дарить по любому поводу и без него.

Красивый авторский букет никогда не станет неуместным, его никогда не назовут безвкусицей. Такие композиции просто выбирать и приятно дарить даже искушенным эстетам. Вам не приходится задумываться о сложности эстетических и практических критериев, не приходится краснеть за подарок, пришедший в негодность буквально за период транспортировки.

Единственный реальный недостаток авторских букетов – сравнительно высокая стоимость. Действительно, они стоят дороже банальных аналогов из цветов сомнительного качества и собранных явно непрофессионально. Однако при отсутствии денег на достойный букет лучше не дарить никакого. Скромность не порок. А вот дурной вкус – напротив. Позаботьтесь о выборе красивого авторского букета, чтобы выразить теплые чувства к человеку наилучшим образом.