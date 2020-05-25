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Досуг Сегодня, 00:2133
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!

Несколько лет назад специализированные стулья на берегу реки встречались редко. Это были импровизированные экземпляры, которые легко переносились, но были неустойчивы на неровной поверхности и не подходили для переменчивой погоды. Сегодня специализированные рыбацкие кресла от латвийского бренда Norfin Lincoln NF https://norfin.com.ua/kreslo-karpovoe-norfin-lincoln-nf/ стали обычным делом для рыболовов. Уникальные модели подходят для большинства рыбацких дисциплин. Удобное кресло Норфин Линкольн — необходимый спутник рыбака ценящего комфорт и мобильность.

Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!

Основные характеристики модели

Место для сидения создано из мягкого полиэстера,который крепится к прочному алюминиевому каркасу. Конструкция Norfin Lincoln NF выдерживает вес не превышающий 140 кг. Ножки устойчивы и с регулируемой высотой. Это относительно не тяжелая модель, которая легко демонтируется и помещается в походную сумку. Наклон сидушки кресла легко регулируются — это отличный способ оптимизировать комфорт на берегу, так как можно установить более вертикальное или горизонтальное положение во время рыбалки.

Складное кресло бренда Norfin Lincoln стало жизненно важным элементом любого рыболовного снаряжения. Основные свойства товара включают:

  • габариты конструкции: 52 x 52,5 x 34 см;
  • в сложенном виде: 70 x 65 x 20 см;
  • высота спинки 103 см;
  • вес конструкции: 6 кг
  • материал: полиэстер;
  • каркас: алюминий до 25 мм.

Стулья латвийского бренда Norfin обладают незаменимыми свойствами:

  1. Регулируемый наклон спинки.
  2. Независимая установка высоты каждой ножки.
  3. Ножки имеют широкие и устойчивые опоры.
  4. Мягкие подголовники.
  5. Легкий демонтаж для переноса.

Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!

Как выбрать и купить кресло Norfin Lincoln?

Если хотите найти удобное и практичное кресло, стоит задуматься над несколькими вопросами: Вам нужно кресло для целой недели ловли рыбы или будет достаточно обычного стула для дневной поездки? Будете ли использоваться стул для других целей? Что важнее для вас вес или комфорт?

Кроме этого нужно подумать о долговечности конструкции. Часто рыболовные стулья подвергаются воздействию различных природных факторов: грязь, солнце или дождь. Их постоянно складывают и раскладывают и могут хранить в течение нескольких недель в сыром месте. Качество конструкции и прочность рамы являются важными вещами при поиске товара. Кресло Norfin Lincoln NF обладает всеми нужными свойствами, а качественные чехлы из прочного материала позволят увеличить срок службы каждого экземпляра.

Рама изготовлена ​​из алюминия, который является прочным и легким, а также устойчивым к коррозии. Фурнитура, соединяющая алюминиевые части, надежная и высокого качества, что позволяет креслу выдерживать ежедневные нагрузки и эффективно поддерживать спину. Регулируемые ножки гарантируют устойчивость на бугристой поверхности, и имеют широкую опорную часть, чтобы предотвратить погружение стула в грязь.

Выберите, каким видом рыбалки хотите заниматься. Если нравятся разные дисциплины, свяжитесь с нами, и мы сможем детально проконсультировать вас. Норфин Линкольн — лучший пример специализированного рыболовного кресла с прочной рамой и большими ножками. Это эксклюзивный товар пользующийся неизменным спросом. Тщательно продумайте и изучите все варианты и вы убедитесь, что это удобная и долговечная модель. Стул — важная часть комплекта рыболова и мы готовы помочь с выбором.

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