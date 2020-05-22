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Ежедневные прокладки: польза или вред?

Абсолютным must-have для современных девушек и женщин стали ежедневные прокладки. Специальные изделия прочно вошли в нашу жизнь и стали практически незаменимыми. Зачем они нужны и какие бывают, что нужно знать о пользе и вреде ежедневок?

Для прекрасной половины человечества выпускаются ежедневные прокладки Always,Carefree, Libresse, Discreet и многих других популярных брендов. Все они специально созданы для того, чтобы обеспечивать абсолютный комфорт в течение дня. Гигиенические средства служат для «сбора и нейтрализации» естественных выделений, сохраняют чистоту и свежесть нижнего белья. При этом верные помощники не заметны под одеждой, не ограничивают свободу движений. Благодаря важной функции, изделия особенно незаменимы в жаркие дни, для пробежек и занятий спортом, во время овуляции, до и после месячных, при лечении свечами. Они помогают всегда чувствовать себя комфортно и уверенно, гарантируя надежную подстраховку.

Какие бывают виды ежедневных прокладок

Классические ежедневные прокладки являются многослойной системой с несколькими слоями:

  • нижний – непроницаемая пленка с клеевым составом, который обеспечивает фиксацию на белье;

  • внутренний – вместо абсорбента, который присутствует в обычных изделиях, содержит прессованную целлюлозу или синтетические материалы, которые способны поглощать минимальные выделения;

  • поверхностный – непосредственно контактирует с кожей, изготовлен из особого пористого материала, который пропускает внутрь все выделения (реже из перфорированной пленки).

Изделия бывают белого и черного цвета, с ароматизатором и без него, обычные и с повышенной впитываемостью, с перфорацией для дополнительного воздухообмена, с крылышками для прочного закрепления. Также они различаются по форме – прямые, вытянутые, анатомические. К усовершенствованным моделям относятся V-образные ежедневки для стрингов, укороченные, с выемкой спереди для полупрозрачных или кружевных трусиков. Какие лучше – зависит от индивидуальных предпочтений и разных ситуаций.

Среди наиболее популярных выделяются прокладки Kotex, которые ценятся за высокое качество и надежность. Они разработаны с целью дарить каждой женщине ощущение чистоты и свежести, уверенности в течение дня, обеспечивая максимальный комфорт и приятные ощущения. Изделия достаточно тонкие для удобства использования, с шелковисто-мягким верхним покрытием, с тиснением по бокам, которое препятствует расслоению.

Также широко востребованы ежедневные прокладки Always «Незаметная защита». Они способны не только мгновенно впитывать выделения, сохранять сухость, но и нейтрализовать неприятные запахи благодаря новейшей технологии. Их применение гарантирует непревзойденную свежесть и безукоризненность внешнего вида в любой ситуации.

В тройке лидеров, согласно многочисленным опросам, – продукция бренда Carefree. Она привлекает удобными упаковками, большим выбором форм и размеров. В числе плюсов – ультратонкость и мягкая впитывающая поверхность, воздухопроницаемый материал, надежная защита от выделений и запаха.

Что нужно знать о ежедневках

Врачи постоянно спорят – полезным или вредным является данное изобретение. С одной стороны, безусловно, ежедневные прокладки очень удобны, практичны, обеспечивают комфорт и позволяют не беспокоиться о чистоте белья в течение дня. В некоторых случаях без них просто не обойтись, особенно в поездках и путешествиях. К тому же, изделия помогают регулярно оценивать окрас выделений и при наличии тревожных проявлений вовремя обращаться к врачу. С другой стороны, не утихают споры – вредно ли для женского здоровья носить ежедневки. Они основываются на следующих ключевых моментах:

  • защитная пленка создает «парниковый» эффект и способствует размножению бактерий;

  • на поверхности скапливается большое количество микробов;

  • возникают аллергические реакции в виде сыпи, зуда, покраснений;

  • нарушается естественная микрофлора и развивается дисбактериоз, молочница, цистит.

Что касается «парникового» эффекта, он абсолютно не грозит при использовании качественных изделий, которые позиционируются как дышащие. Также они, как правило, практически к нулю сводят риск развития аллергии. Противостоять скапливанию вредных микроорганизмов очень просто – нужно регулярно менять прокладку. Последний момент, касающийся различных патологий, не является доказанным фактом. Женщины, которые вообще никогда не пользуются ежедневками, часто страдают нарушением микрофлоры влагалища.

Учитывая все «за» и «против», каждая женщина сама решает – нужны ей ежедневные прокладки или нет. Но в их пользе нет никаких сомнений, и для многих представительниц прекрасного пола они стали незаменимы.

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