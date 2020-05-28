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Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов

Рынок чая и кофе заполнен продукцией разного цвета и качества. Какие только варианты состава не придумывают производители, и часто то, что спрятано в упаковке, совсем не имеет ничего общего с вкусными и освежающими напитками. Выбрать настоящий чай и кофе помогут советы экспертов.

Выбираем натуральный чай

Настоящий чай можно купить только на Шри-Ланке и исключительно на развес! Конечно, это идеальный вариант покупки напитка, но отправиться туда могут позволить себе не все. Не стоит переживать, что теперь вам никогда не доведется испить ароматный чай из натуральных листьев. Вопреки распространенному мнению, найти качественный продукт можно на прилавках магазинов и даже в пакетиках!

Зеленый чай Эрл грей Млесна картон 200 г

Существует несколько простых способов определить качество продукта:

  1. На дне коробки пакетированного чая не должно быть следов мелкого порошка. У настоящего чая лист остается внутри, а если высыпается, значит, в пакетах низкокачественный порох.

  2. При заваривании чай не просто окрашивает воду, у нее появляется устойчивый цвет.

  3. Натуральный чай становится золотистым при добавлении лимона, ненатуральный напиток цвет не меняет.

  4. Наличие добавок (фруктов и лепестков цветов) часто является попыткой отвести внимание покупателя. Вместо чая рядом с фруктами соседствует все тот же порошок в пакетах или просто некачественный продукт.

Кроме качества чая обязательно нужно проверять срок годности, так как чайный лист сохраняет свойства только на протяжении 2-3 лет.

Как купить натуральный кофе

Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г

Выбор натурального кофе – это тоже довольно непростая задача в связи с огромным количеством некачественных продуктов. Чтобы получить настоящий кофе, эксперты советуют присмотреться к таким моментам:

  1. Первое правило – покупка только зернового кофе. Понять, что на самом деле производитель отправил в пачку молотого кофе, сложно: это может быть и цикорий, и даже молотый каштан. Если вы приобрели молотый кофе, а при приготовлении он не заварился, а просто дал цвет – скорее всего вам продали подделку.  

  2. Зерна подделке подвержены мало, но иногда и такое встречается. Для проверки можно опустить одно зерно в воду. Натуральное зернышко всплывает на поверхность, а вода при этом совершенно не меняет цвет.

Разумеется, разговор и натуральности ведется только в отношении зернового и некоторых сортов молотого кофе для заваривания. Настоящий кофе нужно готовить, а то, что продается в магазинах под названием «растворимый» в действительности не имеет ничего общего с этим потрясающим напитком. Тем более, нельзя назвать гордым именем “кофе” субстанцию в пакетиках со сливками и сахаром. В этом напитке столько ненужных добавок, что пользы от него совершенно никакой. Ни одна чашка подобного напитка не позволит взбодриться и ощутить прилив энергии.

Напоследок хочется поделиться еще одним правилом: при выборе настоящего чая и кофе лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, которые давно зарекомендовали себя. Да, цена такой продукции обычно выше, но натуральный чай и кофе – это не просто вкусно, а и очень полезно!

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Теги: news, новости, Украина, Кофе, 7dniv, 7dnivinfo  
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