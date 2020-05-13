Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень

В женском гардеробе модное пальто – всегда желанное приобретение. Это одежда истинных леди, которые ценят стиль и изысканность при создании образа. На холодный период года оно способно согреть, защитить от ветра и промозглости. Безупречность и привлекательность – именно так все и будет, если купить женское пальто на весну или осень вне зависимости от прогноза погоды. Удачно подобранная модель не только дополнит образ в комбинации с любыми джинсами, брюками, платьями, но и станет самым любимым предметом гардероба на холодное время года.

Особенности модных фасонов

Модные дома и дизайнеры представляют вниманию обновленные модели каждый сезон. Если весна прошла под девизом романтичности и делового стиля, то ближе к осени чаша трендов сместится в сторону спортивного шика, стритстайла и кэжуала. Не бойтесь видеть на себе объемные модель пальто. Они сейчас на пике популярности. Дизайнеры предлагают облачаться в них не только для создания стильного образа, но и просто по причине удобства и уюта. Не хотите оверсайз в общем, берите пальто с частичными элементами объемности в области рукавов. Это выглядит трендово. Особым шиком считаются укороченные рукава, а дополнить образ можно высокими элегантными перчатками. Выбирайте модель на свое усмотрение – А-силуэт или свободный крой.

Как правильно подобрать пальто

Классическое пальто выглядит следующим образом – двубортное, прямой крой и длина миди, V-образный вырез. Это универсальная модель, которая всегда будет вне зависимости от трендов. Хотите запоясаться и чувствовать себя более защищенной? Тогда выбирайте модели макси по длине. Выбирайте пальто в зависимости от ваших предпочтений. Если вы в поиске модели в деловом стиле, то она может быть как приталенная, так и свободного кроя. Ориентируйтесь на тип фигуры, чтобы подобрать оптимальный вариант.

В сезоне 2020-2021 модными считаются оттенки следующего вида: терракотовый, синий, серый, винный, коричневый, черный. Непрактичный белый цвет также в тренде, хотя носить такое пальто в повседневной жизни будет сложно. Не уверены в столь выраженной экстравагантности, выбирайте универсальные оттенки верхней одежды. Отдельный тренд в сфере создания пальто – это кейпы. Стильно, смело, необычно, но выглядит очень утонченно. С воротником или без, в коротком или классическом варианте – в любом случае вы будете неповторимы.

Пальто относится к классическому виду верхней одежды. Если в вашем гардеробе его нет, срочно меняйте свои предпочтения. Попробуйте создать новые, стильные и комфортные образы. Вы не останетесь без внимания. Будьте обворожительны в длинном пальто или коротком кейпе. В любом случае вы будете в тренде.