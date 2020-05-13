Що варто знати про зефір і його калорійність

Часто зефір прирівнюють до східних ласощів, але це не зовсім так. Саме у Франції винайшли його рецепт приготування і сталося це випадково: кулінари одного разу вирішили проекспериментувати і додали в пастилу збиті білки. Результат перевершив усі сподівання: десерт, який був отриманий в ході експерименту, був надзвичайно смачний, просто танув у роті. Фруктове пюре, збите з цукром, яєчним білком і додаванням згущувача зумовив появу продукту, що перекладається з давньогрецької мови як «легкий вітер». Основні інгредієнти наповнюють організм залізом, білками, фосфором тощо. Зефір надзвичайно корисний для травлення, покращує стан судин, волосся і нігтів.

Солодощі, які не заборонені тим, хто хоче схуднути

Винайдений французами десерт надзвичайно полюбився дітям і жінкам. Швидкі вуглеводи добре засвоюються дитячим організмом, не викликають алергічних реакцій, якщо до збитої маси не додається штучний ароматизатор чи велика кількість консервантів. А для жінок, котрі хочуть мати ідеальну фігуру, - це прекрасний подарунок, що забезпечує тривале насичення, підвищує працездатність і покращує настрій. Детальніше про зефір - калорійність ви можете прочитати в Таблиці калорійності. Там же ви зможете розрахувати і калорії інших солодощів, які можна використовувати в їжу при схудненні. Наприклад, щоб не споживати цукор, можна використовувати цілющий мед. Це багатюща скарбниця вітамінів, мікроелементів. Він має їх аж 500 видів. Серед них такі основні як залізо, йод, марганець. Мед славиться своїми лікувальними властивостями, добре перетравлюється, адже містить бджолині ензими, тому лікарі вважають цей продукт хорошою альтернативою цукру. І одна, дві чайні ложки цього унікального продукту бути нешкідливим в раціоні харчування жінок, які бережуть свою фігуру.

Варто також звернути увагу на гіркий чорний шоколад.

Увага!!! Не на молочний. Від нього бажано відмовитись, якщо ви маєте мету – схуднути, адже молочний шоколад має високий рівень калорійності!

Какао-боби, які містяться в чорному шоколаді, сприяють хорошій активності мозку, безпроблемному перебігу ПМС у жінок. Тому представницям прекрасної статі, які багато розумово працюють, хочуть гарно виглядати і мати душевний спокій 150 грам на добу таких ласощів абсолютно не помішають.

У список не заборонених у період схуднення продуктів можна внести сухофрукти. Курага, чорнослив, ізюм, несолодкі фрукти, збагачені безліччю мікроелементів, амінокислот, вітамінів, – доволі хороший вибір, який сприятиме не тільки покращенню зовнішнього вигляду, а і добре позначиться на імунній системі.

Звертайтесь до Таблиці калорійності, щоб визначити, яку кількість їх потрібно вживати і до яких страв їх можна додавати.

Декілька порад щодо вживання зефіру

Щоб з’ясувати, який зефір краще споживати, повернемось до основного складу продукту, це:

фруктове пюре;

яєчний білок;

цукор і згущувач( желатин).

Часто виробники до складу продукту включають есенцію, лимонну кислоту, не натуральні барвники. Саме остання складова у цьому переліку, а інколи і великий вміст консервантів знижують якість продукту. Тому на полицях супермаркетів можна побачити не тільки білий, а і рожевий, жовтий зефір. Часто ця різнобарвна палітра продукту є причиною харчової алергії, адже така варіація «цінних солодощів» містить не натуральні барвники. Інший представник – шоколадний зефір не рекомендується при схудненні, адже надзвичайно калорійний. Тому йдучи до магазину, віддавайте перевагу білому зефіру зі слабким ароматним запахом, без тріщин і засахареності на його поверхні. Продукт повинен бути упакований в прозору упаковку з терміном придатності. Позначка «ГОСТ» - це умова якісної продукції, що стане приємним надбанням у корзині споживача.