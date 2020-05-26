Детектив - таинственный жанр

Детектив относится к приключенческой литературе, имеющей сторонников в разных странах. Свое начало жанр берет в 30-40-х годах XIX века, со времен творчества американского писателя Эдгара Аллана По, который создал несколько рассказов о раскрытии преступлений и тайн, с ним связанных: «Золотой жук», «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже» и др. У истоков формирования детективного жанра также стоят писатели Уильям Коллинз, Агата Кристи и, конечно, Артур Конан Дойл, книги которого с радостью читают взрослые и дети.

Характерные особенности детектива:

наличие преступления и загадки, с ним связанной;

преступление должно быть раскрыто не с помощью совпадений, случайностей или фантастических событий, а исключительно логическим методом;

сыщик, детектив, следопыт – тот, кто разгадывает тайну, должен быть умнейшим среди всех персонажей, и не может быть злодеем;

у главного героя должен быть душевный друг, который наблюдает за разгадыванием тайны, а нередко рассказывает о ходе расследования читателям;

минимум описаний и отсутствие пространных характеристик;

как и персонажи, читатель имеет равные возможности для раскрытия загадки, он как будто включен в процесс умственного действия;

в финале загадка обязательно должно быть разгадана, а зло разоблачено.

На сайте Якабу собраны лучшие детективные истории – романы, повести и другие произведения, отвечающие данным критериям.

Благородный, справедливый и проницательный Шерлок

Мистер Холмс – детектив всех времен и народов, персонаж цикла новелл Артура Конана Дойла. Прототипом героя стал Джозеф Белл – преподаватель Эдинбургского медицинского колледжа, который был особенно наблюдательным и мог разобраться в жизненных ситуациях, используя дедуктивный метод.

Холмс называет себя шпионом-консультантом и берется за самые сложные, запутанные дела, от которых отказывается полиция Скотланд-Ярда и частные агентства. Не покидая места происшествия, он может распутать преступление, которое для других казалось чем-то из ряда вон. К решению любой проблемы Шерлок относится как философ, художник, поэт. И чем сложнее ситуация, тем интереснее она для него.

В лучших традициях детективного жанра, ему помогает верный товарищ – доктор Ватсон, он же летописец деяний Холмса. Честный, порядочный, надежный, Ватсон наделен многими изысканными чертами.

В сборниках про Шерлока Холмса и доктора Ватсона полно места увлекательным приключениям, опасности, странным, а порой, и веселым ситуациям. Знаменитая серия Артура Конан Дойла насчитывает 56 рассказов и 4 повести, большинство из которых можно купить на нашем сайте.