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Критерии выбора строительного пылесоса

Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.

Именно поэтому пылесосы https://sigma.ua/price/pylesos-stroitelnyy/, использующиеся на строительстве или производстве, существенно отличаются от, образно говоря, домашних аналогов – не только производительностью двигателя, но также прочностью и ресурсом работы.

Многие считают, что данные пылесосы универсальны, поэтому можно смело покупать любую понравившуюся модель. К сожалению, это далеко не так! Выбор такого устройства требует ответственного подхода и хотя бы минимальных знаний касательно покупки такого аппарата.

Именно поэтому предлагаем Вашему вниманию ключевые критерии покупки пылесоса и на что в первую очередь обратить пристальное внимание.

Критерии выбора строительного пылесоса

Виды промышленных (строительных) пылесосов

Ассортимент промышленных устройств для уборки поражает своим разнообразием. Но стоит, прежде всего, учитывать тот факт, что данные устройства выпускаются в нескольких разновидностях, которые несколько отличаются друг от друга мощностью, функционалом и другими особенностями.

Для сухой уборки

Данная разновидность очень похожа с бытовыми пылесосами, но имеет более мощный двигатель и эффективный фильтр, что позволяет всасывать разнообразный строительный мусор, включая:

  • кусочки кирпича или штукатурки;
  • металлическую или древесную стружку.

Для влажной и сухой уборки

Такие модели отлично справляются как с обычным сухим мусором, так и с разнообразными жидкостями, в частности растворители и прочие агрессивные вещества.

Моющие пылесосы

Главной особенностью таких устройств является то, что они, помимо всего прочего, могут делать влажную уборку пола и других поверхностей.

Помимо этого, производители также выпускают специальные пылесосы, с помощью которых можно собирать взрывоопасные вещества и отходы с высокой температурой.

Критерии выбора строительного пылесоса

На что обратить внимание при выборе строительного пылесоса

Прежде чем покупать строительный пылесос, Вам нужно, прежде всего, иметь четкое представление, при каких условиях устройство будет использоваться. Например, если собираемый мусор и пыль имеют низкую степень опасности для человека, можно спокойно выбирать пылесос класса L. Для средней степени опасности выбирают устройство класса М, для высокой – Н, поскольку при такой уборке пыль, как правило, содержит вредные для человека вещества и микроорганизмы. Кроме того, существуют пылесосы класса АТЕХ, их используют для уборки пыли, имеющей высокий уровень взрывоопасности.

Более того, стоит упускать из вида производительность устройства, степень разрежения и время беспрерывной работы. Немаловажным моментом является длина сетевого шнура, ведь от этого параметра зависит то, на каком расстоянии от розетки пылесос сможет работать. Конечно, можно использовать удлинители, но это, как правило, крайне неудобно.

Кстати, качественные строительные пылесосы и комплектующие можно запросто приобрести на сайте sigma.ua - по выгодной цене и быстрой доставкой по Украине.

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Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
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Досуг

Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.
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