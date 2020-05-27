Как защитить себя от шума на производстве

Как показывают многочисленные исследования, шум имеет довольно негативное влияние на человеческий организм в целом. Некоторые ученые утверждают, что если человек находиться под постоянным воздействием шума, это может сказаться на продолжительности его жизни, сокращая ее в среднем на 7-9 лет.

Чтобы защитись себя от шума, достаточно купить средства для защиты органов слуха 3М, которые, как правило, доступны в нескольких вариантах:

Вставки (беруши);

Наушники;

Шлемофоны.

Каждый из данных средств защиты органов слуха имеют свои особенности и условия, при которых их можно использовать. Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Вставки

Известны также под названием «беруши», то есть «беречь уши». Являются самым доступным средством для защиты от воздействия шума. Вставки могут быть как одноразовые, так и многоразовые. Их изготовляют из самых разных материалов – резины, пластика, ХБ и пр. Как правило, «беруши» эффективны в условиях незначительного шума, поскольку позволяют снизить звук на 5 – 20 дБ.

Наушники

Являются отличным средством индивидуальной защиты, которые используют в диапазоне до 27-38 дБ. Среди ключевых «плюсов» данных СИЗ можно выделить, во-первых, удобную фиксацию и плотное облегание ушной раковины, а во-вторых, незначительный вес. Помимо этого, они не раздражают и не вызывают чувство дискомфорта в ушах, как, например, вкладыши.

Шлемофоны

Наверное, самые эффективный способ защитить органы слуха от пагубного воздействия шума на производства. Шлемофоны используют в диапазоне от 120 дБ и выше. Они обеспечивают надежную защиту не только органов слуха, но также и череп, поскольку звуковые колебания высоких частом негативно воздействуют на кости, а следовательно, и на мозг человека.

Где купить высококачественные СИЗ

На сегодняшний день существует довольно большой выбор средств индивидуальной защиты. Но если Вы хотите получить действительно качественный и сертифицированный товар, стоит посетить сайт inta.pro, который является официальным дистрибьютором одного из ведущих производителей СИЗ, – компании 3М.

Товар, представленный в каталоге интернет-магазина, отличается высочайшим качеством, надежностью та полным соответствием современным нормам и мировым стандартам. Изделия способны защитить органы слуха от воздействия шума, а, следовательно, травм, что особенно актуально, если Вы работаете в условиях повышенных звуковых колебаний.

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