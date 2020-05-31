Тенты для бассейнов: особенности выбора

Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит воду.

Основные функции тентов

Качественный тент для бассейна поможет защитить воду от любых загрязнений не только летом, но и зимой. Тенты могут отличаться размером, формой и материалом изготовления. В большинстве случаев в качестве основного материала для тента используется ПВХ, брезент или плотный полиэтилен.

Тенты выполняют следующие функции:

защищают воду от проникновения пыли, листьев, дождя, мусора;

предотвращают быстрое испарение воды на солнце;

значительно снижают возможные теплопотери;

не позволяют проникать в воду ультра-фиолетовым лучам, что защищает ее от цветения;

увеличивают максимальный срок эксплуатации бассейна.

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Для чего нужны тенты?

Каждый бассейн нуждается в надежном защитном покрытии. Это относится ко всем бассейнам кроме тех, в которых замена воды не доставит особых проблем.

Защитный тент необходим в следующих случаях:

расположение бассейна находится недалеко от деревьев;

когда бассейн используется периодически;

климат местности отличается большим количеством осадков с наличием сильного ветра.

При выборе подходящего тента необходимо изучить все его особенности, разновидности и насколько изделие удобно использовать. Все это поможет сделать правильный выбор.

Разновидности покрытий

Производители тентов изготавливают свои изделия из пленки, ПВХ, мягкого пластика или брезента. Каждый из этих материалов является безопасным и не выделяет опасных веществ в процессе эксплуатации. Рекомендуется приобретать тенты для бассейнов только от проверенных и надежных производителей в специализированных интернет-магазинах.

Солярная пленка

Данное защитное покрытие является одним из самых популярных для бассейна. Оно производится из плотного полиэтилена, отличающегося высокой прочностью.

Преимущества:

малый вес;

удобство использования;

нет необходимости в дополненных креплениях;

помогает нагреть воду;

защищает от УФ-излучения;

долгий срок эксплуатации.

Тенты с фиксацией

Не сильно отличаются от солярной пленки кроме того, что их можно надежно закрепить к бортикам бассейна. Другие свойства данного защитного покрытия зависят от вида используемого материала.

Сетчатое полотно

Производится из специальных нитей полипропилена. Такое полотно надежно крепится и отличается простой эксплуатацией.

Преимущества:

универсальность;

возможность использовать зимой;

надежная защита воды от мусора;

простая эксплуатация;

повышенная прочность;

устойчивость к высоким нагрузкам.

Брезентовое покрытие

Используется для закрытия любых бассейнов. Оно надежно фиксируется и способно выдержать даже большой вес.

Преимущества:

универсальность;

морозоустойчивость;

высокая плотность;

долговечность.

Тент из ПВХ

Поливинилхлоридные тенты нашли широкое применение для надежной защиты надувных и каркасных бассейнов.

Преимущества:

высокая прочность;

морозоустойчивость;

низкая цена;

простая эксплуатация.

Тенты для бассейнов являются незаменимым помощником для защиты воды от мусора. При выборе подходящего типа покрытия необходимо учитывать особенности бассейна и климат в регионе.