Тенты для бассейнов: особенности выбора

Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит воду.
Основные функции тентов
Качественный тент для бассейна поможет защитить воду от любых загрязнений не только летом, но и зимой. Тенты могут отличаться размером, формой и материалом изготовления. В большинстве случаев в качестве основного материала для тента используется ПВХ, брезент или плотный полиэтилен.
Тенты выполняют следующие функции:
- защищают воду от проникновения пыли, листьев, дождя, мусора;
- предотвращают быстрое испарение воды на солнце;
- значительно снижают возможные теплопотери;
- не позволяют проникать в воду ультра-фиолетовым лучам, что защищает ее от цветения;
- увеличивают максимальный срок эксплуатации бассейна.
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Для чего нужны тенты?
Каждый бассейн нуждается в надежном защитном покрытии. Это относится ко всем бассейнам кроме тех, в которых замена воды не доставит особых проблем.
Защитный тент необходим в следующих случаях:
- расположение бассейна находится недалеко от деревьев;
- когда бассейн используется периодически;
- климат местности отличается большим количеством осадков с наличием сильного ветра.
При выборе подходящего тента необходимо изучить все его особенности, разновидности и насколько изделие удобно использовать. Все это поможет сделать правильный выбор.
Разновидности покрытий
Производители тентов изготавливают свои изделия из пленки, ПВХ, мягкого пластика или брезента. Каждый из этих материалов является безопасным и не выделяет опасных веществ в процессе эксплуатации. Рекомендуется приобретать тенты для бассейнов только от проверенных и надежных производителей в специализированных интернет-магазинах.
Солярная пленка
Данное защитное покрытие является одним из самых популярных для бассейна. Оно производится из плотного полиэтилена, отличающегося высокой прочностью.
Преимущества:
- малый вес;
- удобство использования;
- нет необходимости в дополненных креплениях;
- помогает нагреть воду;
- защищает от УФ-излучения;
- долгий срок эксплуатации.
Тенты с фиксацией
Не сильно отличаются от солярной пленки кроме того, что их можно надежно закрепить к бортикам бассейна. Другие свойства данного защитного покрытия зависят от вида используемого материала.
Сетчатое полотно
Производится из специальных нитей полипропилена. Такое полотно надежно крепится и отличается простой эксплуатацией.
Преимущества:
- универсальность;
- возможность использовать зимой;
- надежная защита воды от мусора;
- простая эксплуатация;
- повышенная прочность;
- устойчивость к высоким нагрузкам.
Брезентовое покрытие
Используется для закрытия любых бассейнов. Оно надежно фиксируется и способно выдержать даже большой вес.
Преимущества:
- универсальность;
- морозоустойчивость;
- высокая плотность;
- долговечность.
Тент из ПВХ
Поливинилхлоридные тенты нашли широкое применение для надежной защиты надувных и каркасных бассейнов.
Преимущества:
- высокая прочность;
- морозоустойчивость;
- низкая цена;
- простая эксплуатация.
Тенты для бассейнов являются незаменимым помощником для защиты воды от мусора. При выборе подходящего типа покрытия необходимо учитывать особенности бассейна и климат в регионе.