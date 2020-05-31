 

Тенты для бассейнов: особенности выбора

Досуг Сегодня, 15:4738
Тенты для бассейнов: особенности выбора

Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит воду.

Основные функции тентов

Качественный тент для бассейна поможет защитить воду от любых загрязнений не только летом, но и зимой. Тенты могут отличаться размером, формой и материалом изготовления. В большинстве случаев в качестве основного материала для тента используется ПВХ, брезент или плотный полиэтилен.

Тенты выполняют следующие функции:

  • защищают воду от проникновения пыли, листьев, дождя, мусора;
  • предотвращают быстрое испарение воды на солнце;
  • значительно снижают возможные теплопотери;
  • не позволяют проникать в воду ультра-фиолетовым лучам, что защищает ее от цветения;
  • увеличивают максимальный срок эксплуатации бассейна.

Широкий ассортимент тентов для бассейна можно найти на сайте https://tentstroy.com/nakryitie-dlya-basseynov. Здесь представлены только качественные товары по самой доступной цене.

Для чего нужны тенты?

Каждый бассейн нуждается в надежном защитном покрытии. Это относится ко всем бассейнам кроме тех, в которых замена воды не доставит особых проблем.

Защитный тент необходим в следующих случаях:

  • расположение бассейна находится недалеко от деревьев;
  • когда бассейн используется периодически;
  • климат местности отличается большим количеством осадков с наличием сильного ветра.

При выборе подходящего тента необходимо изучить все его особенности, разновидности и насколько изделие удобно использовать. Все это поможет сделать правильный выбор.

Разновидности покрытий

Производители тентов изготавливают свои изделия из пленки, ПВХ, мягкого пластика или брезента. Каждый из этих материалов является безопасным и не выделяет опасных веществ в процессе эксплуатации. Рекомендуется приобретать тенты для бассейнов только от проверенных и надежных производителей в специализированных интернет-магазинах.

Солярная пленка

Данное защитное покрытие является одним из самых популярных для бассейна. Оно производится из плотного полиэтилена, отличающегося высокой прочностью.

Преимущества:

  • малый вес;
  • удобство использования;
  • нет необходимости в дополненных креплениях;
  • помогает нагреть воду;
  • защищает от УФ-излучения;
  • долгий срок эксплуатации.

Тенты с фиксацией

Не сильно отличаются от солярной пленки кроме того, что их можно надежно закрепить к бортикам бассейна. Другие свойства данного защитного покрытия зависят от вида используемого материала.

Сетчатое полотно

Производится из специальных нитей полипропилена. Такое полотно надежно крепится и отличается простой эксплуатацией.

Преимущества:

  • универсальность;
  • возможность использовать зимой;
  • надежная защита воды от мусора;
  • простая эксплуатация;
  • повышенная прочность;
  • устойчивость к высоким нагрузкам.

Брезентовое покрытие

Используется для закрытия любых бассейнов. Оно надежно фиксируется и способно выдержать даже большой вес.

Преимущества:

  • универсальность;
  • морозоустойчивость;
  • высокая плотность;
  • долговечность.

Тент из ПВХ

Поливинилхлоридные тенты нашли широкое применение для надежной защиты надувных и каркасных бассейнов.

Преимущества:

  • высокая прочность;
  • морозоустойчивость;
  • низкая цена;
  • простая эксплуатация.

Тенты для бассейнов являются незаменимым помощником для защиты воды от мусора. При выборе подходящего типа покрытия необходимо учитывать особенности бассейна и климат в регионе.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, 7dniv, Тенты для бассейнов  
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Гороскоп на сегодня (02.06.20)
Гороскоп на сегодня (02.06.20)
Какие сегодня праздники, события - 2 Июня
Какие сегодня праздники, события - 2 Июня
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр
Що варто знати про зефір і його калорійність
Що варто знати про зефір і його калорійність
Какие сегодня праздники, события - 31 Мая
Какие сегодня праздники, события - 31 Мая
Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Гороскоп на сегодня (30.05.20)
Гороскоп на сегодня (30.05.20)

Новости по теме

Подъем уровня воды в реках ожидается в Украине
Подъем уровня воды в реках ожидается в Украине
31-мая-2020, 13:53
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
Насосы для воды – помощники комфортной жизни
25-мая-2020, 10:33
Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов
Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов
22-мая-2020, 20:03
Пятерка лучших чехлов для iPhone11
Пятерка лучших чехлов для iPhone11
20-мая-2020, 12:32
Преимущества кровли из металлочерепицы
Преимущества кровли из металлочерепицы
7-мая-2020, 22:18

Последние новости

15:56
События
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
14:28
События
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
13:59
События
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
13:57
Политика
Вакцина без регистрации и запрет на вывоз донорской крови
13:49
События
Запуск единого электронного билета для метро и ж/д готовят в Киеве
13:48
События
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева
13:21
Политика
Нардеп Драбовский может заплатить штраф из-за подачи декларации с опозданием
12:06
События
На полицейских пожаловался житель Мукачево и покончил жизнь самоубийством
11:56
События
На рынке в Одессе произошла стрельба, есть раненые
10:33
Политика
Помогать России с водоснабжением в Крыму Украина не будет
10:30
Политика
Угрозы широкомасштабной войны с РФ в Украине нет
10:23
Экономика
К снижению транзита газа через Украину приведет "Турецкий поток-2"
10:03
Политика
Вооруженные силы США для прекращения протестов готов привлечь Трамп
09:59
Экономика
На 2 июня официальный курс доллара снизил НБУ
09:55
Политика
О планах принять стратегию деоккупации Крыма в 2020 году заявили у Зеленского
09:53
События
В Минздраве впервые выявили Коронавирус
09:51
Политика
Виктор Медведчук: МВФ в очередной раз продемонстрировал, кого «слуги народа» считают своим хозяином
09:49
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (02.06.20)
09:45
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 2 Июня
09:25
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.06 (состоянием на 09:00)

Новости ТОП-7

Бывший боец "Айдара" рассказал о пытках в батальоне - "кому-то из пленных отпилили руку"20653
Где и когда откроют границы. График с датами по странам6147
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ4260
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)4071
Дату открытия границ для украинских туристов назвала Турция337
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе231
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада230

Досуг

Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно
В компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.
Сегодня, 15:5039
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Тенты для бассейнов: особенности выбора
Наличие бассейна на даче является прекрасной возможностью искупаться в жару, поиграть в водные игры с друзьями или просто отдохнуть. Такой отдых может сильно испортить только одно — регулярная очистка бассейна от мусора. В этом сможет помочь надежное покрытие для бассейна, которое защитит
Сегодня, 15:4740
Как защитить себя от шума на производстве
Как защитить себя от шума на производстве
Как показывают многочисленные исследования, шум имеет довольно негативное влияние на человеческий организм в целом.
Вчера, 21:15100
Критерии выбора строительного пылесоса
Критерии выбора строительного пылесоса
Промышленные пылесосы, как правило, используют на предприятиях либо стройплощадках, поскольку они созданы специально для использования в агрессивной среде – для уборки разнообразного промышленного и строительного мусора, в частности, токсических отходов.
Вчера, 17:0091
Детектив - таинственный жанр
Детектив - таинственный жанр
Детектив относится к приключенческой литературе, имеющей сторонников в разных странах
Вчера, 16:3093
Що варто знати про зефір і його калорійність
Що варто знати про зефір і його калорійність
Часто зефір прирівнюють до східних ласощів, але це не зовсім так. Саме у Франції винайшли його рецепт приготування і сталося це випадково: кулінари  одного разу вирішили проекспериментувати і додали в пастилу збиті білки.
Вчера, 10:38147

События

Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
Видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе появилось в сети
В результате стрельбы в Одессе пострадали двое людей
Сегодня, 15:5643
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
О задержании в Крыму украинского военного заявила ФСБ
Силовики заявили, что он якобы пытался незаконно пересечь границу России
Сегодня, 14:2854
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
О подозрении сообщили Минеру" моста Метро в Киеве
Мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании
Сегодня, 13:5954
Запуск единого электронного билета для метро и ж/д готовят в Киеве
Запуск единого электронного билета для метро и ж/д готовят в Киеве
Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета
Сегодня, 13:4958
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева
Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева
Юсуп Абуев разыскивается Украиной
Сегодня, 13:4863
На полицейских пожаловался житель Мукачево и покончил жизнь самоубийством
На полицейских пожаловался житель Мукачево и покончил жизнь самоубийством
Открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства
Сегодня, 12:0666
7 Днів