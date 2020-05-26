 

Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно

Досуг Сегодня, 15:5038
Внедорожник напрокат — удобно, выгодно, престижно

Без личного автомобиля довольно сложно обойтись современному человеку, учитывая темп нашей жизни. Нужно успеть сделать невозможное количество дел, поэтому мобильность выходит на первое место. Если у вас есть любимая машина, на которой вы передвигаетесь по городу, то для выходных дней, когда тянет на природу, нужен другой формат авто. Сайт Narscars предлагает взять напрокат джип и посетить те места, в которые вы не решались поехать раньше. Конечно, удобно, если у вас есть две машины — каждая для определенных целей, но это не все могут себе позволить. Да и надо ли усложнять себе жизнь? Это еще одно место хранения, средства на содержание и обслуживание и т.д. Ведь можно просто взять авто напрокат и ни о чем не беспокоиться.

Зачем вам джип

Такая машина обладает тремя неоспоримыми достоинствами: высокая проходимость, презентабельный внешний вид, комфортабельность и удобство. Вам не придется отказываться от путешествия в те места, куда вы раньше не могли доехать, теперь все достижимо и проходимо: бездорожье, рвы, ручьи, холмы, лесные просеки — ничто вас не остановит. Вы можете взять с собой все необходимые вещи, потому что места точно хватит. Удобно использовать внедорожник для семейных поездок, выезда на рыбалку или охоту, чтобы добраться до необычных мест для фотосессии.

Но не только для путешествий нужен такой замечательный автомобиль. Если вам необходимо встретить делового партнера, посетить какое-либо престижное мероприятие, продемонстрировать свой статус — джип справится с этими задачами на отлично.

Достоинства внедорожника

В нем собраны все преимущества автомобилей премиум-класса:

  • оригинальный дизайн. Габариты внедорожников чуть больше обычных машин, но не настолько, чтобы создавать неудобства при парковке или проходимости, скорее их можно отнести с средним;
  • мощный двигатель. Им оснащены внедорожники всех марок. Высокая мощность и малое время разгона — отличительная черта этих авто;
  • роскошный салон. Для отделки применяются натуральные материалы: дерево, кожа, замша. Эргономика сидений и управления помогает сохранять бодрость даже при длительных переездах;
  • высокотехнологичность. Передовая система климат-контроля, акустика, система шумоподавления и навигационные возможности создают повышенный комфорт и максимальную безопасность для водителя и пассажиров.

Внедорожники выпускаются как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями. Взять автомобиль напрокат можно по своему вкусу, так как в автопарке компании NarsCars имеется широкий выбор внедорожников средней тоннажности. Все машины поддерживаются в исправном состоянии и проходят постоянную проверку, поэтому не подведут в любой ситуации.

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